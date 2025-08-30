Минимальная и максимальная пенсия — на какие суммы рассчитывать украинцам в сентябре

Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последнее повышение пенсий в Украине состоялось 1 марта 2025 года. Оно было проведено в рамках ежегодной индексации для защиты доходов пенсионеров от инфляции.

О том, какими будут размеры минимальных и максимальных пенсий в сентябре 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какие минимальные пенсии гарантирует государство украинцам

С 1 сентября дополнительного повышения пенсий или пересмотра минимальных размеров не будет. Все выплаты останутся на уровне, установленном после мартовской индексации. По данным Пенсионного фонда, в Украине установлены следующие минимальные размеры выплат:

3 758 грн — получают пенсионеры от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж (для женщин — 30 лет, для мужчин — 35).

3 758 грн — такая же сумма назначена людям, которым исполнилось 80 лет, если они имеют стаж 20 лет (женщины) или 25 лет (мужчины).

3 613 грн — для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет со стажем 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины).

3 323 грн — для пенсионеров, которым меньше 70 лет, если есть необходимый стаж, а также для людей с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа.

3 038 грн — минимальная пенсия для других категорий неработающих пенсионеров независимо от возраста и оснований назначения пенсии.

Для работающих пенсионеров минимальная выплата не может быть ниже 2 361 грн — это прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность. Этот показатель действует с начала 2024 года и не будет меняться, поскольку в госбюджете на 2025 год повышение не предусмотрено.

Какой максимальный размер пенсии в Украине

С 1 января 2024 года максимальная пенсия в Украине составляет 23 610 грн. Ее получают государственные служащие, научные работники, народные депутаты и должностные лица местного самоуправления. На такие высокие пенсии также могут рассчитывать те, кто официально получает зарплату от 50 000 грн и имеет полный страховой стаж.

Отдельно стоит отметить судей. Их пожизненное денежное содержание не ограничено и может превышать 100 000 грн в месяц. Также больше максимального размера пенсии могут получать военные и полицейские.

