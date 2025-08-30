Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Пенсии в сентябре — какими будут минимальные и максимальные суммы

Пенсии в сентябре — какими будут минимальные и максимальные суммы

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 06:35
Минимальная и максимальная пенсия — на какие суммы рассчитывать украинцам в сентябре
Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последнее повышение пенсий в Украине состоялось 1 марта 2025 года. Оно было проведено в рамках ежегодной индексации для защиты доходов пенсионеров от инфляции.

О том, какими будут размеры минимальных и максимальных пенсий в сентябре 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Какие минимальные пенсии гарантирует государство украинцам

С 1 сентября дополнительного повышения пенсий или пересмотра минимальных размеров не будет. Все выплаты останутся на уровне, установленном после мартовской индексации. По данным Пенсионного фонда, в Украине установлены следующие минимальные размеры выплат:

  • 3 758 грн — получают пенсионеры от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж (для женщин — 30 лет, для мужчин — 35).
  • 3 758 грн — такая же сумма назначена людям, которым исполнилось 80 лет, если они имеют стаж 20 лет (женщины) или 25 лет (мужчины).
  • 3 613 грн — для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет со стажем 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины).
  • 3 323 грн — для пенсионеров, которым меньше 70 лет, если есть необходимый стаж, а также для людей с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа.
  • 3 038 грн — минимальная пенсия для других категорий неработающих пенсионеров независимо от возраста и оснований назначения пенсии.

Для работающих пенсионеров минимальная выплата не может быть ниже 2 361 грн — это прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность. Этот показатель действует с начала 2024 года и не будет меняться, поскольку в госбюджете на 2025 год повышение не предусмотрено.

Какой максимальный размер пенсии в Украине

С 1 января 2024 года максимальная пенсия в Украине составляет 23 610 грн. Ее получают государственные служащие, научные работники, народные депутаты и должностные лица местного самоуправления. На такие высокие пенсии также могут рассчитывать те, кто официально получает зарплату от 50 000 грн и имеет полный страховой стаж.

Отдельно стоит отметить судей. Их пожизненное денежное содержание не ограничено и может превышать 100 000 грн в месяц. Также больше максимального размера пенсии могут получать военные и полицейские.

Ранее мы писали, что этой осенью общего повышения пенсий не предусмотрено, однако определенные категории пожилых граждан все же получат увеличенные ежемесячные выплаты. Сумма доплаты зависит от социального статуса и возраста человека.

Также мы рассказывали, что инвалидность — это стойкое нарушение работы организма, которое ограничивает нормальную жизнедеятельность человека. Граждане с таким статусом имеют право на государственные льготы и выплаты. При этом в некоторых случаях государство может требовать вернуть часть уже начисленных средств.

выплаты пенсии деньги пенсионеры Пенсионный Фонд
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации