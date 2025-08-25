Відео
Головна Економіка Готівка чи картка — як пенсіонеру безпечніше зберігати свої гроші

Готівка чи картка — як пенсіонеру безпечніше зберігати свої гроші

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 05:45
Банківська картка чи готівка — як українцям безпечніше тримати пенсію
Жінка дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Сьогодні більшість українців отримують не лише зарплати, а й пенсії на банківські картки. Це зручно — можна оплачувати покупки, комунальні послуги та знімати готівку в будь-який момент. Однак виникає інше питання, чи варто зберігати гроші саме на картці.

Про те, як пенсіонерам краще зберігати свої гроші у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Чому не варто накопичувати пенсійні виплати на картці

Пенсійні картки в українських банках не призначені для накопичень. Якщо не користуватися карткою понад шість місяців, у людей похилого віку можуть виникнути проблеми. 

Пенсійний фонд попереджає, що в таких випадках рахунок можуть заблокувати, а нарахування пенсії — призупинити. Є й інші ризики. Пенсіонери часто стають мішенню шахраїв, які намагаються виманити їх гроші або персональні дані.

Щоб картку людини не заблокували, у Пенсійному фонді радять хоча б раз на місяць проводити будь-яку операцію: 

  • зняти гроші;
  • зробити переказ;
  • оплатити товар чи послугу.

Це дозволить уникнути заморожування рахунку та зупинки виплат. —

Що робити українцям зі своїми виплатами

Багато хто вважає, що готівка безпечніша. Її неможливо заблокувати, вона завжди під рукою і не залежить від наявності світла чи інтернету. Це особливо актуально під час відключень електроенергії.

Але тримати великі суми вдома теж небезпечно — є ризик крадіжки. До того ж готівка не приносить додаткового прибутку, як це може бути на банківських рахунках.

Фахівці радять поєднувати обидва варіанти. Картка зручна для поточних витрат і безготівкових розрахунків, а частину пенсійних грошей варто тримати готівкою на випадок технічних збоїв або непередбачених ситуацій. Такий підхід робить кошти одночасно зручними та більш захищеними.

Чому нарахування пенсії можуть припинити та що в такому разі робити

Це може статися, якщо виявлені помилки у документах, пенсіонер виїхав до країни, з якою немає пенсійної угоди, або в разі смерті отримувача.

Щоб відновити виплати, необхідно пройти ідентифікацію. Зробити це можна особисто у відділенні Ощадбанку чи Пенсійного фонду, онлайн через державні сервіси, наприклад за допомогою "Дія.Підпису", а ті, хто перебуває за кордоном, можуть пройти процедуру у консульстві або посольстві України.

Раніше ми писали, що в Україні готують зміни у формулі нарахування пенсій, щоб зробити виплати більш справедливими. Міністерство соціальної політики розробляє новий механізм для усунення теперішніх дисбалансів.

Також ми розповідали, що з 1 вересня 2025 року пенсії виплачуватимуться як і раніше, але деякі категорії громадян отримають нові умови. Частині пенсіонерів підвищать виплати, а інші повинні будуть пройти важливу процедуру.

виплати пенсії пенсіонери банківські карти готівка
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
