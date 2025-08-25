Видео
Наличные или карта — как пенсионеру безопаснее хранить деньги

Наличные или карта — как пенсионеру безопаснее хранить деньги

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 05:45
Банковская карта или наличные — как украинцам безопаснее держать пенсию
Женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Сегодня большинство украинцев получают не только зарплаты, но и пенсии на банковские карты. Это удобно — можно оплачивать покупки, коммунальные услуги и снимать наличные в любой момент. Однако возникает другой вопрос, стоит ли хранить деньги именно на карте.

О том, как пенсионерам лучше хранить свои деньги в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Почему не стоит накапливать пенсионные выплаты на карте

Пенсионные карты в украинских банках не предназначены для накоплений. Если не пользоваться картой более шести месяцев, у пожилых людей могут возникнуть проблемы.

Пенсионный фонд предупреждает, что в таких случаях счет могут заблокировать, а начисление пенсии — приостановить. Есть и другие риски. Пенсионеры часто становятся мишенью мошенников, которые пытаются выманить их деньги или персональные данные.

Чтобы карту человека не заблокировали, в Пенсионном фонде советуют хотя бы раз в месяц проводить любую операцию:

  • снять деньги;
  • сделать перевод;
  • оплатить товар или услугу.

Это позволит избежать замораживания счета и остановки выплат.

Что делать украинцам со своими выплатами

Многие считают, что наличные безопаснее, их невозможно заблокировать, они всегда под рукой и не зависят от наличия света или интернета. Это особенно актуально во время отключений электроэнергии.

Но держать крупные суммы дома тоже опасно — есть риск кражи. К тому же наличные не приносят дополнительной прибыли, как это может быть на банковских счетах.

Специалисты советуют сочетать оба варианта. Карта удобна для текущих расходов и безналичных расчетов, а часть пенсионных денег стоит держать наличными на случай технических сбоев или непредвиденных ситуаций. Такой подход делает средства одновременно удобными и более защищенными.

Почему начисление пенсии могут прекратить и что в таком случае делать

Это может произойти, если обнаружены ошибки в документах, пенсионер выехал в страну, с которой нет пенсионного соглашения, или в случае смерти получателя.

Чтобы восстановить выплаты, необходимо пройти идентификацию. Сделать это можно лично в отделении Ощадбанка или Пенсионного фонда, онлайн через государственные сервисы, например с помощью "Дія.Підпису", а те, кто находится за рубежом, могут пройти процедуру в консульстве или посольстве Украины.

Ранее мы писали, что в Украине готовят изменения в формуле начисления пенсий, чтобы сделать выплаты более справедливыми. Министерство социальной политики разрабатывает новый механизм для устранения нынешних дисбалансов.

Также мы рассказывали, что с 1 сентября 2025 года пенсии будут выплачиваться по-прежнему, но некоторые категории граждан получат новые условия. Части пенсионеров повысят выплаты, а другие должны будут пройти важную процедуру.

выплаты пенсии пенсионеры банковские карты наличка
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
