Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаГороскопTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Безплатні санаторії для українців 60+ — хто має право на путівку

Безплатні санаторії для українців 60+ — хто має право на путівку

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 05:45
Безплатний відпочинок для українців 60+ — хто може отримати путівку в санаторій
Люди похилого віку в санаторії. Фото: УНІАН

Багато громадян України мають проблеми зі здоров'ям, які з віком лише загострюються. Саме тому можливість поїхати в санаторій та відпочити — це чудова нагода для пенсіонерів, тим паче якщо путівку оплачує держава. Однак у 2025 році таке право залишилось лише в однієї категорії громадян похилого віку.

Про те, хто з пенсіонерів може отримати путівку в санаторій від держави в вересні, розповіло видання "На Пенсії".

Реклама
Читайте також:

Кому відпочинок в санаторії покриває держава

До 2023 року закон "Про державний бюджет" передбачав право на безплатні санаторно-курортні путівки для: 

  • ветеранів війни;
  • учасників бойових дій;
  • пенсіонерів з інвалідністю;
  • осіб, які мають державні нагороди;
  • людей, які отримали інвалідність через війну. 

Пенсіонери без відповідного пільгового статусу першочергово не мали можливості скористатися безоплатним лікуванням. Щоб оформити путівку, необхідно було:

  1. Звернутися до свого сімейного лікаря для отримання медичного висновку про потребу в оздоровленні;
  2. Зареєструватися в органах соціального захисту та уточнити доступні варіанти лікування.

Однак слід враховувати, що у 2023–2025 роках у державному бюджеті майже не передбачалися кошти на санаторні послуги. Єдина категорія, яка залишилася з правом на безплатні путівки — це громадяни, які повернулися з полону. Виділення фінансування на такі путівки у 2026 році залежатиме від рішення уряду.

Що ще буде цікаво українцям

Раніше ми писали, що напередодні Дня Незалежності певні групи українців отримають додаткові виплати. Серед них — ветерани війни, учасники Революції Гідності, сім’ї загиблих та інші пільгові категорії громадян.

Також ми розповідали, що влітку 2025 року відпочинок за системою all inclusive може коштувати від 300 доларів. Деякі курорти, що не поступаються люксовим за рівнем комфорту, дозволяють організувати відпустку з мінімальними витратами.

відпочинок пенсіонери санаторії лікування пенсія
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації