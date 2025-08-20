Безплатний відпочинок для українців 60+ — хто може отримати путівку в санаторій

Люди похилого віку в санаторії. Фото: УНІАН

Багато громадян України мають проблеми зі здоров'ям, які з віком лише загострюються. Саме тому можливість поїхати в санаторій та відпочити — це чудова нагода для пенсіонерів, тим паче якщо путівку оплачує держава. Однак у 2025 році таке право залишилось лише в однієї категорії громадян похилого віку.

Про те, хто з пенсіонерів може отримати путівку в санаторій від держави в вересні, розповіло видання "На Пенсії".

Кому відпочинок в санаторії покриває держава

До 2023 року закон "Про державний бюджет" передбачав право на безплатні санаторно-курортні путівки для:

ветеранів війни;

учасників бойових дій;

пенсіонерів з інвалідністю;

осіб, які мають державні нагороди;

людей, які отримали інвалідність через війну.

Пенсіонери без відповідного пільгового статусу першочергово не мали можливості скористатися безоплатним лікуванням. Щоб оформити путівку, необхідно було:

Звернутися до свого сімейного лікаря для отримання медичного висновку про потребу в оздоровленні; Зареєструватися в органах соціального захисту та уточнити доступні варіанти лікування.

Однак слід враховувати, що у 2023–2025 роках у державному бюджеті майже не передбачалися кошти на санаторні послуги. Єдина категорія, яка залишилася з правом на безплатні путівки — це громадяни, які повернулися з полону. Виділення фінансування на такі путівки у 2026 році залежатиме від рішення уряду.

