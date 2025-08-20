Бесплатный отдых для украинцев 60+ — кто может получить путевку в санаторий

Пожилые люди в санатории. Фото: УНИАН

Многие граждане Украины имеют проблемы со здоровьем, которые с возрастом только обостряются. Именно поэтому возможность поехать в санаторий и отдохнуть — это прекрасная возможность для пенсионеров, тем более если путевку оплачивает государство. Однако в 2025 году такое право осталось только у одной категории граждан пожилого возраста.

О том, кто из пенсионеров может получить путевку в санаторий от государства в сентябре, рассказало издание "На Пенсии".

Кому отдых в санатории покрывает государство

До 2023 года закон "О государственном бюджете" предусматривал право на бесплатные санаторно-курортные путевки для:

ветеранов войны;

участников боевых действий;

пенсионеров с инвалидностью;

лиц, имеющих государственные награды;

людей, которые получили инвалидность из-за войны.

Пенсионеры без соответствующего льготного статуса в первую очередь не имели возможности воспользоваться бесплатным лечением. Чтобы оформить путевку, необходимо было:

Обратиться к своему семейному врачу для получения медицинского заключения о потребности в оздоровлении; Зарегистрироваться в органах социальной защиты и уточнить доступные варианты лечения.

Однако следует учитывать, что в 2023-2025 годах в государственном бюджете почти не предусматривались средства на санаторные услуги. Единственная категория, которая осталась с правом на бесплатные путевки — это граждане, вернувшиеся из плена. Выделение финансирования на такие путевки в 2026 году будет зависеть от решения правительства.

