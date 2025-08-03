Санаторно-курортне лікування від держави — хто має право на безплатну путівку у 2025 році

Відпочинок від держави — хто може отримати путівку в санаторій
В Україні учасники бойових дій (УБД) та інші пільгові категорії можуть безплатно пройти санаторно-курортне лікування. Таке оздоровлення надається не лише ветеранам, а й членам їхніх сімей та близьким родичам загиблих військових.
Про те, кому вартість санаторно-курортного лікування у 2025 році покриває держава, зазначається на порталі "Дія".
Хто може отримати безплатну путівку
За законом право на санаторно-курортне лікування мають:
- Учасники бойових дій — до 21 дня раз на рік.
- Люди з інвалідністю внаслідок війни — щороку та без черги.
- Учасники війни та члени родин загиблих захисників — до 21 дня один раз на два роки.
Держава оплачує не тільки відпочинок, а й дорогу до санаторію та назад. Якщо людина з інвалідністю потребує супроводу, безплатна путівка без лікування надається і супроводжуючій особі. Якщо пільговик не скористався путівкою протягом року, її можна перенести на наступний або отримати грошову компенсацію.
Як оформити путівку
Спочатку потрібно стати на облік у підрозділі соціального захисту населення. Далі сімейний лікар видає медичну довідку форми № 070/о про потребу в лікуванні.
З цим документом треба звернутися до соцзахисту за місцем реєстрації, а переселенцям — за місцем фактичного проживання. При собі слід мати:
- довідку форми № 070/о;
- копію паспорта та коду;
- заяву на отримання путівки;
- копію посвідчення УБД, військового квитка, документа про інвалідність або інший підтверджувальний документ;
- для родичів військовослужбовця — підтвердження родинних зв’язків.
Після подання документів працівники соцзахисту проведуть консультацію, нададуть список санаторіїв та оформлять безплатну путівку.
Раніше ми писали, що люди з інвалідністю в Україні користуються низкою державних пільг. Серед них — можливість отримати більше днів для відпочинку.
Також ми розповідали, що пенсіонери також можуть організувати недорогий відпочинок на курорті. У серпні 2025 року за путівку по системі "все включено" доведеться заплатити лише кілька сотень доларів, що подекуди обходиться навіть дешевше, ніж відпочинок на узбережжі Одеси.
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