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Відпочинок від держави — хто може отримати путівку в санаторій

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 19:01
Санаторно-курортне лікування від держави — хто має право на безплатну путівку у 2025 році
Люди в басейні санаторію. Фото: УНІАН

В Україні учасники бойових дій (УБД) та інші пільгові категорії можуть безплатно пройти санаторно-курортне лікування. Таке оздоровлення надається не лише ветеранам, а й членам їхніх сімей та близьким родичам загиблих військових.

Про те, кому вартість санаторно-курортного лікування у 2025 році покриває держава, зазначається на порталі "Дія".

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Хто може отримати безплатну путівку

За законом право на санаторно-курортне лікування мають:

  1. Учасники бойових дій — до 21 дня раз на рік.
  2. Люди з інвалідністю внаслідок війни — щороку та без черги.
  3. Учасники війни та члени родин загиблих захисників — до 21 дня один раз на два роки.

Держава оплачує не тільки відпочинок, а й дорогу до санаторію та назад. Якщо людина з інвалідністю потребує супроводу, безплатна путівка без лікування надається і супроводжуючій особі. Якщо пільговик не скористався путівкою протягом року, її можна перенести на наступний або отримати грошову компенсацію.

Як оформити путівку

Спочатку потрібно стати на облік у підрозділі соціального захисту населення. Далі сімейний лікар видає медичну довідку форми № 070/о про потребу в лікуванні.

З цим документом треба звернутися до соцзахисту за місцем реєстрації, а переселенцям — за місцем фактичного проживання. При собі слід мати:

  • довідку форми № 070/о;
  • копію паспорта та коду;
  • заяву на отримання путівки;
  • копію посвідчення УБД, військового квитка, документа про інвалідність або інший підтверджувальний документ;
  • для родичів військовослужбовця — підтвердження родинних зв’язків.

Після подання документів працівники соцзахисту проведуть консультацію, нададуть список санаторіїв та оформлять безплатну путівку.

Раніше ми писали, що люди з інвалідністю в Україні користуються низкою державних пільг. Серед них — можливість отримати більше днів для відпочинку.

Також ми розповідали, що пенсіонери також можуть організувати недорогий відпочинок на курорті. У серпні 2025 року за путівку по системі "все включено" доведеться заплатити лише кілька сотень доларів, що подекуди обходиться навіть дешевше, ніж відпочинок на узбережжі Одеси.

відпочинок курорти санаторії лікування пільги
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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