Санаторно-курортне лікування від держави — хто має право на безплатну путівку у 2025 році

Люди в басейні санаторію. Фото: УНІАН

В Україні учасники бойових дій (УБД) та інші пільгові категорії можуть безплатно пройти санаторно-курортне лікування. Таке оздоровлення надається не лише ветеранам, а й членам їхніх сімей та близьким родичам загиблих військових.

Про те, кому вартість санаторно-курортного лікування у 2025 році покриває держава, зазначається на порталі "Дія".

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Хто може отримати безплатну путівку

За законом право на санаторно-курортне лікування мають:

Учасники бойових дій — до 21 дня раз на рік. Люди з інвалідністю внаслідок війни — щороку та без черги. Учасники війни та члени родин загиблих захисників — до 21 дня один раз на два роки.

Держава оплачує не тільки відпочинок, а й дорогу до санаторію та назад. Якщо людина з інвалідністю потребує супроводу, безплатна путівка без лікування надається і супроводжуючій особі. Якщо пільговик не скористався путівкою протягом року, її можна перенести на наступний або отримати грошову компенсацію.

Як оформити путівку

Спочатку потрібно стати на облік у підрозділі соціального захисту населення. Далі сімейний лікар видає медичну довідку форми № 070/о про потребу в лікуванні.

З цим документом треба звернутися до соцзахисту за місцем реєстрації, а переселенцям — за місцем фактичного проживання. При собі слід мати:

довідку форми № 070/о;

копію паспорта та коду;

заяву на отримання путівки;

копію посвідчення УБД, військового квитка, документа про інвалідність або інший підтверджувальний документ;

для родичів військовослужбовця — підтвердження родинних зв’язків.

Після подання документів працівники соцзахисту проведуть консультацію, нададуть список санаторіїв та оформлять безплатну путівку.

Раніше ми писали, що люди з інвалідністю в Україні користуються низкою державних пільг. Серед них — можливість отримати більше днів для відпочинку.

Також ми розповідали, що пенсіонери також можуть організувати недорогий відпочинок на курорті. У серпні 2025 року за путівку по системі "все включено" доведеться заплатити лише кілька сотень доларів, що подекуди обходиться навіть дешевше, ніж відпочинок на узбережжі Одеси.