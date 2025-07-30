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Головна Економіка Відпустки для військових — умови надання та тривалість у 2025

Відпустки для військових — умови надання та тривалість у 2025

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 12:12
Щорічна відпустка для військових — скільки днів триває та що варто враховувати у 2025
Військовий проходить перевірку багажу на вокзалі. Фото: УНІАН

Під час воєнного стану військовослужбовці можуть скористатися частиною щорічної основної відпустки тривалістю до 30 календарних днів. Також можна взяти додатково до 10 днів за сімейними обставинами чи з інших поважних причин — зі збереженням грошового забезпечення.

Про те, скільки днів відпустки мають військові та що слід враховувати у 2025 році, зазначається у  п. 18 ст. 10 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

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На скільки днів відпустки можна розраховувати у 2025 році

Щорічна відпустка надається упродовж року частинами, кожна з яких не перевищує 15 календарних днів. При цьому в підрозділі одночасно можуть бути відсутніми не більше 30% військовослужбовців певної категорії.

Час, витрачений на дорогу до місця відпочинку та назад по території України, не включається до тривалості відпустки, але може становити не більше двох діб в один бік.

Як розраховується час на дорогу до місця відпочинку

Відповідно до п. 8.12 розд. VIII Інструкції, затвердженої наказом Міноборони, тривалість часу на проїзд визначає штаб військової частини, враховуючи відстань, час у дорозі та обраний вид транспорту, зазначений у пропозиції військовослужбовця, але не більше двох діб в один бік.

Якщо відпустка планується за кордоном, час на дорогу розраховується з урахуванням відстані від місця служби до державного кордону України у напрямку обраної країни та виду транспорту, яким скористається військовослужбовець.

У випадку, коли військовослужбовець не виїхав до зазначеного у рапорті місця відпочинку або не може підтвердити постановку на облік, він зобов’язаний повернутися до військової частини наступного дня після завершення терміну відпустки.

Раніше ми писали, що призвані під час особливого періоду чи підписавши контракт без попереднього досвіду, проходять базову підготовку у спеціальних навчальних підрозділах.

Також ми розповідали, що у період повномасштабної війни чимало військових отримали статус УБД, а їхні родини, зокрема дружини, можуть користуватися державними пільгами та програмами підтримки.

ЗСУ відпочинок відпустка УБД військовослужбовці
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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