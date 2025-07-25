Підтримка сімей захисників — які знижки надаватимуть дружинам УБД у серпні

Військовий з дружиною. Фото: УНІАН

Під час повномасштабної війни в Україні багато захисників отримали статус учасника бойових дій (УБД). Разом із ними труднощі воєнного часу долають і їхні родини, зокрема дружини. Вони мають право на низку державних пільг та інші формати підтримки.

Про те, які знижки зможуть оформити дружини учасників бойових дій у серпні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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На яку підтримку можуть розраховувати дружини УБД в серпні

Згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту", дружини військових зі статусом УБД мають право на компенсацію до 75% вартості комунальних послуг (газ, світло, вода, опалення тощо). Пільги діють у межах таких норм:

21 кв.м на людину;

10,5 кв.м на сім’ю.

Якщо всі члени родини непрацездатні, норма площі збільшується до 42 кв. м на особу та 21 кв. м на родину.

Якщо захисник отримав інвалідність під час служби, родина може повністю не платити за "комуналку" — держава компенсує 100% вартості в межах нормативів.

Безоплатна медицина та пільги для дітей

Дружини УБД можуть безплатно отримати медичну допомогу в державних лікарнях: лікування, госпіталізацію та ліки за призначенням лікаря. Також їм доступна психологічна підтримка — особливо важлива для тих, чиї чоловіки постраждали на війні або перебували в полоні.

Діти військових мають переваги при вступі до садочків, шкіл і позашкільних закладів. При вступі до університетів також передбачені пільги:

позаконкурсний вступ;

безплатне проживання в гуртожитках;

переведення на бюджетну форму навчання.

Також діти мають право на безплатні путівки до таборів і санаторіїв — за кошти держави або місцевої влади.

Раніше ми писали, що родичі військових, які вважаються зниклими безвісти під час виконання службових обов’язків, можуть отримати додаткову допомогу від держави.

Також ми розповідали, що захисникам України, які беруть участь у протистоянні з російськими окупантами, гарантується ряд пільг. Зокрема, бійцям надаються знижки на оплату комунальних послуг, безплатне медичне обслуговування та право на пільговий проїзд.