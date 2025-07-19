Пільги для родичів зниклих безвісти військових — що доступно та хто може оформити

Жінка з дитиною на руках. Фото: УНІАН

Близькі родичі українських захисників, які зникли безвісти під час служби, можуть розраховувати на додаткову підтримку від держави.

Про те, які пільги можуть оформити родичі зниклого безвісти військовослужбовця серпні 2025 року, зазначається в Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

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Хто може оформити пільги

Пільги від держави надаються не всім родичам зниклого безвісти військового, вони поширюються лише на найближчих членів сім'ї. До них належать:

Діти до 18 років.

Батьки військового.

Дружина або чоловік.

Повнолітні діти з інвалідністю з дитинства.

Яку допомогу надає держава у 2025 році

Держава надає їм пільги на медичне обслуговування, оплату комунальних послуг, освіту для дітей, транспорт і фінансову допомогу. У 2025 році можна розраховувати на таку підтримку:

Житло і комунальні послуги

Сім’я може отримати житло позачергово, якщо потребує покращення умов. Також держава оплачує 50% вартості комунальних послуг. Є можливість безплатно приватизувати державне житло, в якому вони проживають.

Медицина і відпочинок

Якщо військовий прослужив щонайменше 20 років, його рідні можуть лікуватися в медзакладах Міністерства оборони. Також їм доступний відпочинок у санаторіях і пансіонатах, що підпорядковуються Міноборони.

Транспортні пільги

Батьки зниклих воїнів можуть безплатно користуватися міським транспортом приміського сполучення, а також мають 50% знижку на залізничні й авіаквитки.

Освіта для дітей

Діти зниклих безвісти військових мають право вступити до державних або комунальних університетів без конкурсу. Навчання можуть оплачувати з держбюджету протягом трьох років після закінчення школи. Також їм гарантоване першочергове місце в дитячому садочку.

Грошова допомога

Батьки, неповнолітні діти та діти з інвалідністю отримують одноразову грошову виплату. Сума дорівнює державній страховій компенсації для військовослужбовців.

Раніше ми писали, що у разі визнання людини зниклою безвісти за особливих умов її цивільні права та обов’язки залишаються чинними. Зокрема, така особа продовжує нести відповідальність за матеріальне забезпечення дитини, у тому числі — сплату аліментів.

Також ми розповідали, що громадяни України, які мають статус ветеранів праці, користуються низкою соціальних привілеїв, спрямованих на підвищення якості їхнього життя. Пільги охоплюють не тільки медичне обслуговування, а й інші сфери.