Військовий зник безвісти — як родичам отримати виплати

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За військовослужбовцем, який зник безвісти чи потрапив у полон, зберігаються виплати грошового забезпечення. Відтак родина зниклого безвісти або полоненого захисника може отримувати його заробітну плату після підтвердження факту зникнення чи полону.

Новини. LIVE розповідають, як родичам зниклих безвісти військовослужбовців оформити виплати.

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Хто має право отримувати виплати

Якщо військовослужбовець зник безвісти або потрапив у полон, грошове забезпечення виплачується членам його родини, а саме:

дружині (чоловіку);

якщо дружини (чоловіка) немає — повнолітнім дітям, які проживали разом з нею (ним), або законним представникам чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства — незалежно від їх віку);

особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі та не мають дітей.

У разі відсутності таких осіб грошове забезпечення отримують спадкоємці за їх зверненням на підставі наказу командира військової частини про виплату.

Скільки виплачують родинам зниклих безвісти військових

Раніше родичам зниклих безвісти захисників виплачували їх повне грошове забезпечення, яке складається зі щомісячних основних та додаткових виплат:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавки за вислугу років;

підвищення посадового окладу;

надбавки (за особливості проходження служби, службу в ССО, кваліфікацію, за виконання функцій державного експерта з питань таємниць, безперервний стаж на шифрувальній роботі, роботу в умовах режимних обмежень, почесні та спортивні звання);

доплати (за науковий ступінь та вчене звання);

винагорода військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту;

винагорода за особливості проходження служби (навчання) під час воєнного стану (особливого періоду);

премії.

З лютого 2025 року набули чинності зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", тому виплати безвісти зниклим військовим та захисникам, що перебувають у полоні, нараховують інакше.

Новий порядок виплат родичам безвісти зниклих захисників

Відтепер 50% нарахованого грошового забезпечення щомісяця залишається на рахунку у військовій частині, а решту розподіляють між родичами першої черги, до якої належать:

дружина (чоловік);

законні представники неповнолітніх дітей (окрім тих, що одержують від військового аліменти);

діти з-поміж осіб з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) або їхні законні представники;

батьки військовослужбовця (окрім батьків, позбавлених батьківських прав).

Якщо ж у захисника немає родичів першої черги, розподілення грошового наступне: 80% залишаються у військовій частині, а 20% виплачують представникам другої черги (повнолітнім дітям, братам чи сестрам).

Кошти, які накопичуються (50% або 80%), отримає безпосередньо військовослужбовець після того, як повернеться з полону або буде знайдений.

Важливо зазначити, що військовослужбовець може самостійно визначити, хто і яку суму має отримати в разі, якщо він потрапить у полон або буде визнаний зниклим безвісти.

Для цього захиснику необхідно скласти особисте розпорядження, в якому зазначити, хто отримає 100% його грошового забезпечення (а не 50%, як визначено новими правилами), або ж розподілити кошти між дружиною, дітьми, батьками та іншими родичами.

Як оформити виплати

Для отримання грошового забезпечення родичам військовослужбовця необхідно звернутися із заявою на ім’я командира військової частини через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, який надав сповіщення про зниклого безвісти чи захопленого в полон.

Бланк заяви можна отримати безпосередньо у ТЦК або ж у регіонального координатора Уповноваженого зі зниклих безвісти.

До заяви треба додати такі документи:

копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові та реєстрацію місця проживання;

довідку про реєстрацію місця проживання або перебування членів сім’ї;

копію свідоцтва про шлюб;

копії свідоцтв про народження дітей;

копію документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Командир військової частини протягом 15 днів розглядає заяву та приймає рішення щодо виплати або відмови у виплаті грошового забезпечення, про що повідомляє заявнику в письмовій формі.

Раніше ми писали, що поранені під час війни військовослужбовці мають право на безоплатне лікування та реабілітацію як у вітчизняних медичних закладах й спеціалізованих центрах, так і за кордоном. За захисниками зберігається основна виплата на весь час перебування у лікарні, а також передбачена додаткова грошова допомога.

Також ми розповідали, що військовослужбовці, які несуть службу у лавах Збройних сил України, мають право на отримання не лише основного щомісячного забезпечення, а і додаткових одноразових виплат, що покликані підтримати їх соціальне становище, полегшити адаптацію до служби та розв'язання побутових проблем.