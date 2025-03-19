Одноразова грошова допомога військовослужбовцям — види та суми у 2025 році

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Військовослужбовці, які несуть службу у лавах Збройних сил України, мають право на отримання не лише основного щомісячного забезпечення, а і додаткових одноразових виплат, що покликані підтримати їх соціальне становище, полегшити адаптацію до служби та розв'язання побутових проблем. У 2025 захисники можуть отримати чотири види одноразової грошової допомоги.

Розʼяснення щодо видів та розмірів допомоги надали у Департаменті соцзабезпечення Міністерства оборони України.

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Виплата після укладення першого контракту

Військовослужбовці, які вперше укладають контракт на строкову службу, можуть отримати одноразову грошову допомогу. У 2025 році розмір таких виплат становить:

24 224 грн — для рядового складу, які укладуть перший контракт строком на 3 роки;

27 252 грн — для сержантського і старшинського складу (контракт на 3 роки й більше);

30 280 грн — для офіцерського складу при укладанні першого контракту строком на 1 рік.

Виплата здійснюється після набрання чинності контракту, призначення військовослужбовця на посаду і вступу до виконання обов'язків на підставі наказу командира.

Грошова виплата на оздоровлення

Оздоровчі — це щорічна допомога, яка надається всім військовослужбовцям у розмірі їхнього грошового забезпечення (крім винагород). Виплата може здійснюватися як із вибуттям захисника у відпустку, так і без вибуття.

"Військовим, які перебувають у розпорядженні, тимчасово усунені від посади або відсторонені від виконання службових обов'язків грошова допомога на оздоровлення виплачується у розмірі їх місячного грошового забезпечення за останньою займаною ними посадою з урахуванням зміни вислуги років і норм грошового забезпечення за цими посадами", — роз'яснили у Міноборони.

Матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань

Згідно з наказами Міноборони, військовослужбовці та їхні родини можуть отримувати матеріальну допомогу для розв'язання соціально-побутових проблем. Виплати надаються у таких випадках:

у військовослужбовця є інвалідність, отримана внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), повʼязаного із захистом Батьківщини;

порушення стану здоров’я військовослужбовця, перебування його на лікуванні, реабілітації, що підтверджено відповідними медичними документами (виписний епікриз, довідка про захворювання, постанова військово-лікарської комісії);

поранення (контузії, травми, каліцтва) військовослужбовця, пов’язаного із захистом Батьківщини, отриманого при виконанні завдань під час воєнного стану;

безперервне перебування захисника на лікуванні, реабілітації або у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою, які пов’язані із захистом Батьківщини (понад 30 днів поспіль), внаслідок травм, захворювань нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату та інших захворювань органів і систем з тяжким перебігом або наслідками, що потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування, протезування втраченої кінцівки (кінцівок), ендопротезування, трансплантації органів, індивідуального догляду, протирецидивного лікування з довготривалим застосуванням дорогих лікарських засобів;

смерть військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей та батьків військовослужбовця;

сім'ям військовослужбовців, які захоплені в полон (крім військовослужбовців, які здалися в полон добровільно) чи заручниками, а також інтернованим в нейтральних державах або визнані безвісно відсутніми.

Допомога виплачується в розмірі місячного грошового забезпечення військового, до якого належать посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород) за займаною посадою, на які військовослужбовець має право на день підписання наказу про надання цієї допомоги.

Одноразова виплата при звільненні з військової служби

Такий вид матеріальної допомоги виплачується військовослужбовцям військової служби за контрактом у разі звільнення їх з військової служби після закінчення контракту, через сімейні обставини, скорочення посади тощо (при наявності вислуги 10 календарних років) або за певних поважних причин (стан здоров’я тощо).

Розмір виплати залежить від кількості повних календарних років військової служби на день звільнення, підстав для звільнення та місячного грошового забезпечення на день звільнення.

Раніше ми писали про додаткову винагороду військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях чи виконують бойові або спеціальні завдання в тилу ворога.

Також дізнавайтеся, як військовому отримати виплати при пораненні та які документи для цього потрібні.