Виплати військовим 70 тисяч у березні - хто має право на виплату

Військовослужбовці на фронті. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Українські військові, які беруть безпосередню участь у бойових діях чи виконують бойові або спеціальні завдання в тилу ворога, мають право на додаткову винагороду, яка не враховується у бойові виплати. Нарахування цієї винагороди починається після того, як у військового набіжить 30 днів на лінії бойового зіткнення чи на ворожій території.

Про це йдеться у матеріалі "АрміяInform".

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Винагорода, незалежна від бойових виплат

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на додаткову винагороду, яка нараховується окремо від бойових виплат.

Право на цю винагороду отримують ті військові, які виконують бойові чи спеціальні завдання безпосередньо на лінії бойового зіткнення чи в тилу ворога.

Розмір і принцип нарахування винагороди

Розмір цієї додаткової винагороди становить 70 тисяч гривень за 30 календарних днів, необовʼязково підряд.

Процес нарахування цих коштів починається після того, як у військового набіжить 30 днів перебування на фронті чи в тилу ворога — неважливо, чи за календарний місяць, чи за кілька місяців.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з військовослужбовців отримуватиме виплату розміром 100 тисяч гривень на місяць в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, хто отримуватиме додаткову винагороду розміром 50 тисяч на місяць.