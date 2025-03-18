Выплаты военным 70 тысяч в марте - кто имеет право на выплату

Военнослужащие на фронте. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Украинские военные, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или выполняют боевые или специальные задачи в тылу врага, имеют право на дополнительное вознаграждение, которое не учитывается в боевые выплаты. Начисление этого вознаграждения начинается после того, как у военного набежит 30 дней на линии боевого соприкосновения или на вражеской территории.

Об этом говорится в материале "АрміяInform".

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Вознаграждение, независимое от боевых выплат

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на дополнительное вознаграждение, которое начисляется отдельно от боевых выплат.

Право на это вознаграждение получают те военные, которые выполняют боевые или специальные задачи непосредственно на линии боевого соприкосновения или в тылу врага.

Размер и принцип начисления вознаграждения

Размер этого дополнительного вознаграждения составляет 70 тысяч гривен за 30 календарных дней, необязательно подряд.

Процесс начисления этих средств начинается после того, как у военного набежит 30 дней пребывания на фронте или в тылу врага — неважно, за календарный месяц или за несколько месяцев.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из военнослужащих будет получать выплату размером 100 тысяч гривен в месяц в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, кто будет получать дополнительное вознаграждение размером 50 тысяч в месяц.