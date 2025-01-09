Виплати для ЗСУ - 100 тисяч для військовослужбовців, за що нараховують

Хто з військових отримуватиме 100 тис. грн в 2025 році
Військовослужбовці, які беруть безпосередню участь у бойових діях, отримують додаткову винагороду розміром 100 тисяч гривень на місяць. Це стосується і тих українських військових, які перебувають під час бойових завдань на окупованій території чи на території країни-агресора.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Додаткова винагорода військовим
Військовослужбовці Збройних сил України мають право на додаткову щомісячну винагороду залежно від тих дій, які вони виконують під час служби, та статус підрозділів, у яких служать ці військові.
Розмір додаткової щомісячної винагороди коливається від 30 до 100 тисяч гривень.
Хто має право на 100-тисячну винагороду
Найвищою є додаткова винагорода розміром 100 тисяч гривень.
Ці кошти нараховуються військовослужбовцям ЗСУ, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення.
Цю суму отримують і ті військові, які перебувають на тимчасово окупованих Росією територіях чи взагалі на території країни-агресора.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з військовослужбовців має право на додаткову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень на місяць.
Додамо, ми повідомляли про те, кому із військових нараховують додаткову винагороду розміром 50 тисяч гривень.
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