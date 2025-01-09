Виплати для ЗСУ - 100 тисяч для військовослужбовців, за що нараховують

Українські військовослужбовці на війні. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Військовослужбовці, які беруть безпосередню участь у бойових діях, отримують додаткову винагороду розміром 100 тисяч гривень на місяць. Це стосується і тих українських військових, які перебувають під час бойових завдань на окупованій території чи на території країни-агресора.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Додаткова винагорода військовим

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на додаткову щомісячну винагороду залежно від тих дій, які вони виконують під час служби, та статус підрозділів, у яких служать ці військові.

Розмір додаткової щомісячної винагороди коливається від 30 до 100 тисяч гривень.

Хто має право на 100-тисячну винагороду

Найвищою є додаткова винагорода розміром 100 тисяч гривень.

Ці кошти нараховуються військовослужбовцям ЗСУ, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення.

Цю суму отримують і ті військові, які перебувають на тимчасово окупованих Росією територіях чи взагалі на території країни-агресора.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з військовослужбовців має право на додаткову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень на місяць.

Додамо, ми повідомляли про те, кому із військових нараховують додаткову винагороду розміром 50 тисяч гривень.