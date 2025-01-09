Выплаты для ВСУ - 100 тысяч для военнослужащих, за что начисляют

Кто из военных будет получать 100 тыс. грн в 2025 году
Военнослужащие, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, получают дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен в месяц. Это касается и тех украинских военных, которые находятся во время боевых задач на оккупированной территории или на территории страны-агрессора.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Дополнительное вознаграждение военным
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на дополнительное ежемесячное вознаграждение в зависимости от тех действий, которые они выполняют во время службы, и статус подразделений, в которых служат эти военные.
Размер дополнительного ежемесячного вознаграждения колеблется от 30 до 100 тысяч гривен.
Кто имеет право на 100-тысячное вознаграждение
Самым высоким является дополнительное вознаграждение размером 100 тысяч гривен.
Эти средства начисляются военнослужащим ВСУ, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают осуществление мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах их ведения.
Эту сумму получают и те военные, которые находятся на временно оккупированных Россией территориях или вообще на территории страны-агрессора.
Напомним, мы ранее писали о том, кто из военнослужащих имеет право на дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен в месяц.
Далее, мы сообщали о том, кому из военных начисляют дополнительное вознаграждение в размере 50 тысяч гривен.
Читайте Новини.LIVE!