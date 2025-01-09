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Кто из военных будет получать 100 тыс. грн в 2025 году

9 января 2025 05:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выплаты для ВСУ - 100 тысяч для военнослужащих, за что начисляют
Украинские военнослужащие на войне. Фото: Сухопутные войска ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащие, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, получают дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен в месяц. Это касается и тех украинских военных, которые находятся во время боевых задач на оккупированной территории или на территории страны-агрессора.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Дополнительное вознаграждение военным

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на дополнительное ежемесячное вознаграждение в зависимости от тех действий, которые они выполняют во время службы, и статус подразделений, в которых служат эти военные.

Размер дополнительного ежемесячного вознаграждения колеблется от 30 до 100 тысяч гривен.

Кто имеет право на 100-тысячное вознаграждение

Самым высоким является дополнительное вознаграждение размером 100 тысяч гривен.

Эти средства начисляются военнослужащим ВСУ, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают осуществление мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах их ведения.

Эту сумму получают и те военные, которые находятся на временно оккупированных Россией территориях или вообще на территории страны-агрессора.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из военнослужащих имеет право на дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен в месяц.

Далее, мы сообщали о том, кому из военных начисляют дополнительное вознаграждение в размере 50 тысяч гривен.

выплаты ВСУ военные війна военнослужащие

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