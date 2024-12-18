Виплати військовим за бойові завдання - як відбуваються нарахування

Військовослужбовець під час виконання спеціального завдання на території Росії. Фото: "Новинарня"

Військовослужбовці, які виконують бойові чи спеціальні завдання у зоні ведення бойових дій, на окупованій території чи території Росії, мають право на спеціальні виплати. Доказом виконання цих завдань є рапорти командирів, бойові накази чи бойові донесення.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Де мають бути виконані завдання

Військовослужбовцям ЗСУ під час дії воєнного стану можуть бути нараховані додаткові виплати за окремі завдання, виконані на війні.

Йдеться про бойові чи спеціальні завдання, які виконані:

на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань підрозділом першого ешелону оборони або наступу чи контрнаступу до ротного опорного пункту включно;

на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України;

на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора в районах ведення воєнних дій;

на території противника.

Чим підтверджується виконання завдань

Для того, аби ці виплати були нараховані, потрібні документальні підтвердження виконання відповідних завдань.

Підтвердженням можуть служити наступні документи:

бойовий наказ чи бойове розпорядження;

журнал ведення бойових дій чи бойове донесення;

рапорт командира групи про виконання бойових чи спеціальних завдань конкретними військовослужбовцями протягом конкретної кількості днів.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли, коли піднімуть зарплати військовослужбовцям в Україні.

Також ми писали про те, чому іноді затримують виплати для військових.