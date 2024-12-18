Виплати військовим за бойові завдання - як відбуваються нарахування

Виплати за бойові завдання — як їх нараховують
Військовослужбовці, які виконують бойові чи спеціальні завдання у зоні ведення бойових дій, на окупованій території чи території Росії, мають право на спеціальні виплати. Доказом виконання цих завдань є рапорти командирів, бойові накази чи бойові донесення.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Де мають бути виконані завдання
Військовослужбовцям ЗСУ під час дії воєнного стану можуть бути нараховані додаткові виплати за окремі завдання, виконані на війні.
Йдеться про бойові чи спеціальні завдання, які виконані:
- на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань підрозділом першого ешелону оборони або наступу чи контрнаступу до ротного опорного пункту включно;
- на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України;
- на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора в районах ведення воєнних дій;
- на території противника.
Чим підтверджується виконання завдань
Для того, аби ці виплати були нараховані, потрібні документальні підтвердження виконання відповідних завдань.
Підтвердженням можуть служити наступні документи:
- бойовий наказ чи бойове розпорядження;
- журнал ведення бойових дій чи бойове донесення;
- рапорт командира групи про виконання бойових чи спеціальних завдань конкретними військовослужбовцями протягом конкретної кількості днів.
Нагадаємо, ми раніше повідомляли, коли піднімуть зарплати військовослужбовцям в Україні.
Також ми писали про те, чому іноді затримують виплати для військових.
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