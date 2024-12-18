Выплаты военным за боевые задания - как происходят начисления

Военнослужащий при выполнении специального задания на территории России. Фото: "Новинарня"

Военнослужащие, выполняющие боевые или специальные задания в зоне ведения боевых действий на оккупированной территории или территории России, имеют право на специальные выплаты Доказательством выполнения этих задач являются рапорты командиров, боевые приказы или боевые донесения.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Военнослужащим ВСУ во время действия военного положения могут быть начислены дополнительные выплаты за отдельные задачи, выполненные на войне.

Речь идет о боевых или специальных задачах, которые выполнены:

на линии боевого столкновения с противником на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач подразделением первого эшелона обороны или наступления или контрнаступления в ротный опорный пункт включительно;

на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины;

на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора в районах ведения военных действий;

на территории противника.

Чем подтверждается выполнение задач

Для того чтобы эти выплаты были начислены, нужны документальные подтверждения выполнения соответствующих задач.

Подтверждением могут служить следующие документы:

боевой приказ или боевое распоряжение;

журнал ведения боевых действий или боевое донесение;

рапорт командира группы о выполнении боевых или специальных задач конкретными военнослужащими в течение определенного количества дней.

Напомним, мы ранее сообщали, когда поднимут зарплаты военнослужащим в Украине.

Также мы писали, почему иногда задерживают выплаты для военных.