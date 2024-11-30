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Коли піднімуть зарплати військовослужбовцям в Україні — деталі

30 листопада 2024 14:27
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Виплати військовим — чи підвищать зарплату захисникам у 2024 році
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Грошове забезпечення та додаткові виплати для військових в Україні залишаються на стабільному рівні. Проте цього року підвищення цих сум не передбачається.

Про це розповіли Факти ICTV.

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Скільки платять військовим у 2024 році

Виплати військовослужбовцям в Україні складаються з двох основних компонентів: грошового забезпечення та додаткової винагороди, що нараховується на період дії воєнного стану. Основу грошового забезпечення формують посадовий оклад, доплати за військове звання та надбавки за вислугу років.

Станом на серпень 2024 року мінімальна зарплата мобілізованого військового залишиться незмінною до кінця року й становитиме 33 000 грн. З цієї суми 20 000 грн — це посадовий оклад солдата-строковика, а 13 000 грн — виплати за військове звання.

Додаткові виплати для військових в Україні залежать від виконуваних завдань і умов служби:

  • 30 000 грн виплачують військовослужбовцям, які виконують бойові завдання, захищають населення або інтереси держави.
  • 50 000 грн призначають військовим, що керують підрозділами та частинами, які безпосередньо знаходяться на лінії зіткнення.
  • 100 000 грн отримують учасники бойових дій із лав ДСНС, поліції, а також рядові та керівники територіальних формувань державної кримінально-виконавчої служби, які беруть участь у боях.
  • Таку ж доплату в 100 000 грн можуть отримувати військові, які були поранені під час бойових дій і проходять лікування у стаціонарних медичних закладах.

Коли були підвищення

Останнє підвищення зарплат військових було запроваджене відповідно до Наказу № 339 "Про затвердження Змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам". Згідно з ним, військові, які перебувають на передовій, отримують додаткову винагороду в розмірі 70 000 грн. Ця сума є доплатою до вже існуючих 100 000 грн, які нараховуються за участь у бойових діях.

Щоб претендувати на таку доплату, військовослужбовець має перебувати на першій лінії оборони та виконувати бойові або спеціальні завдання. Зокрема, право на 70 000 грн мають ті, хто діє на тимчасово окупованих територіях України чи безпосередньо на території ворога.

Чи підвищать зарплати військовим цього року

Станом на 30 листопада інформація про підвищення заробітних плат військовим відсутня, а відповідних урядових постанов або законів не оприлюднено.

Раніше голова бюджетного комітету Роксолана Підласа пояснила, що для підвищення зарплат військовим потрібно збільшити бюджетні видатки на 500 мільярдів гривень. Вона зазначила, що такі додаткові витрати зумовлені фінансовими труднощами на початку року, коли через затримки поставок зброї від США Україна змушена була витрачати більше власних коштів.

Проте 20 вересня президент Володимир Зеленський підписав закон №11417, який передбачає збільшення державного бюджету на 500 мільярдів гривень для покриття військових потреб. Однак це фінансування спрямоване на загальні потреби оборони, а не на підвищення зарплат.

Що ще треба знати

Нагадаємо, під час воєнного стану українці можуть бути призвані до лав Збройних Сил України або укласти контракт на службу. Грошове забезпечення для мобілізованих і контрактників визначається за єдиними правилами, але щомісячні виплати залежать від кількох факторів: посади, військового звання, тривалості служби, умов виконання завдань та наявності додаткових доплат.

Ми також писали, що народний депутат від партії "Батьківщина" Сергій Соболєв висловив думку, що добровольці, які служать у ЗСУ, повинні отримувати значно більше, ніж чиновники. За його словами, справедлива винагорода для таких військовослужбовців могла б становити до 400 тисяч гривень на місяць.

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