Нардеп Соболєв пропонує збільшити зарплати добровольцям

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Народний депутат від "Батьківщини" Сергій Соболєв заявив, що добровольці у війську мають отримувати більше, ніж чиновники. Йдеться про суму до 400 тисяч гривень на місяць.

Про це Сергій Соболєв сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 26 листопада.

Читайте також:

Зарплата добровольців

Соболєв зазначив, що добровольцям варто забезпечити належні умови служби, включно із фінансуванням на рівні 200, 300 чи 400 тисяч гривень на місяць.

За словами нардепа, без ефективної системи мотивації та дієвого рекрутингу кардинальних змін досягти не вдасться.

Нагадаємо, мобілізація в Україні залишається актуальною темою, навіть після змін у законодавстві, впроваджених у травні. За даними, лише близько 25% бійців на фронті є добровольцями.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив командирам кожної бригади сформувати штатні підрозділи рекрутингу.