Нардеп Соболев предлагает увеличить зарплаты добровольцам

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Народный депутат от "Батькивщины" Сергей Соболев заявил, что добровольцы в армии должны получать больше, чем чиновники. Речь идет о сумме до 400 тысяч гривен в месяц.

Об этом Сергей Соболев сказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 26 ноября.

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Соболев отметил, что добровольцам следует обеспечить надлежащие условия службы, включая финансирование на уровне 200, 300 или 400 тысяч гривен в месяц.

По словам нардепа, без эффективной системы мотивации и действенного рекрутинга кардинальных изменений добиться не удастся.

Напомним, мобилизация в Украине остается актуальной темой даже после изменений в законодательстве, внедренных в мае. По данным, только около 25% бойцов на фронте являются добровольцами.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил командирам каждой бригады сформировать штатные подразделения рекрутинга.