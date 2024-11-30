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Когда поднимут зарплаты военнослужащим в Украине — детали

30 ноября 2024 14:27
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Выплаты военным — повысят ли зарплату защитникам в 2024 году
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов.
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Денежное довольствие и дополнительные выплаты для военных в Украине остаются на стабильном уровне. Однако в этом году повышение этих сумм не предполагается.

Об этом рассказали Факты ICTV.

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Выплаты военнослужащим в Украине состоят из двух основных компонентов: денежного довольствия и дополнительного вознаграждения, начисляемого на период действия военного положения. Основу денежного довольствия формируют должностной оклад, доплаты за воинское звание и надбавки за выслугу лет.

По состоянию на август 2024 минимальная зарплата мобилизованного военного останется неизменной до конца года и составит 33 000 грн. Из этой суммы 20 000 грн — это должностной оклад солдата-срочника, а 13 000 грн — выплаты за воинское звание.

Дополнительные выплаты для военных в Украине зависят от выполняемых задач и условий службы:

  • 30 000 грн выплачивают военнослужащим, выполняющим боевые задания, защищают население или интересы государства.
  • 50 000 грн назначают военным, управляющим подразделениями и частями, непосредственно находящимися на линии столкновения.
  • 100 000 грн получают участники боевых действий из рядов ГСЧС, полиции, а также рядовые и руководители территориальных формирований государственной уголовно-исполнительной службы, участвующие в боях.
  • Такую же доплату в 100 000 грн могут получать военные, раненые во время боевых действий и проходящие лечение в стационарных медицинских учреждениях.

Когда были повышения

Последнее повышение зарплат военных было введено в соответствии с Приказом № 339 "Об утверждении Изменений в Порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам". Согласно ему, находящиеся на передовой военные получают дополнительное вознаграждение в размере 70 000 грн. Эта сумма является доплатой уже существующих 100 000 грн, которые начисляются за участие в боевых действиях.

Чтобы претендовать на такую доплату, военнослужащий должен находиться на первой линии обороны и выполнять боевые или специальные задания. В частности, право на 70 000 грн имеют действующие на временно оккупированных территориях Украины или непосредственно на территории врага.

Повысят ли зарплаты военным в этом году

По состоянию на 30 ноября информация о повышении заработных плат военным отсутствует, а соответствующие правительственные постановления или законы не обнародованы.

Ранее глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа пояснила, что для повышения зарплат военным нужно увеличить бюджетные расходы на 500 миллиардов гривен. Она отметила, что такие дополнительные расходы обусловлены финансовыми трудностями в начале года, когда из-за задержек поставок оружия от США Украина вынуждена была тратить больше собственных средств.

Однако 20 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон №11417, предусматривающий увеличение государственного бюджета на 500 миллиардов гривен для покрытия военных нужд. Однако это финансирование направлено на общие потребности обороны, а не повышение зарплат.

Что еще нужно знать

Напомним, во время военного положения украинцы могут быть призваны в ряды Вооруженных Сил Украины или заключить контракт на службу. Денежное довольствие для мобилизованных и контрактников определяется по единым правилам, но ежемесячные выплаты зависят от нескольких факторов: должности, воинского звания, продолжительности службы, условий выполнения задач и наличия дополнительных доплат.

Мы также писали, что народный депутат от партии "Батьківщина" Сергей Соболев выразил мнение, что служащие в ВСУ добровольцы должны получать значительно больше, чем чиновники. По его словам, справедливое вознаграждение для таких военнослужащих могло бы составлять до 400 тысяч гривен в месяц.

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