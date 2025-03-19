Единовременная денежная помощь военнослужащим — виды и суммы в 2025 году

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Военнослужащие, которые несут службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют право на получение не только основного ежемесячного обеспечения, а и дополнительных единовременных выплат, призванных поддержать их социальное положение, облегчить адаптацию к службе и решение бытовых проблем. В 2025 защитники могут получить четыре вида единовременной денежной помощи.

Разъяснения относительно видов и размеров помощи предоставили в Департаменте соцобеспечения Министерства обороны Украины.

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Выплата после заключения первого контракта

Военнослужащие, которые впервые заключают контракт на срочную службу, могут получить единовременное денежное пособие. В 2025 году размер таких выплат составляет:

24 224 грн — для рядового состава, которые заключат первый контракт сроком на 3 года;

для рядового состава, которые заключат первый контракт сроком на 3 года; 27 252 грн — для сержантского и старшинского состава (контракт на 3 года и более);

для сержантского и старшинского состава (контракт на 3 года и более); 30 280 грн — для офицерского состава при заключении первого контракта сроком на 1 год.

Выплата осуществляется после вступления в силу контракта, назначения военнослужащего на должность и вступления в исполнение обязанностей на основании приказа командира.

Денежная выплата на оздоровление

Оздоровительные — это ежегодная помощь, которая предоставляется всем военнослужащим в размере их денежного обеспечения (кроме вознаграждений). Выплата может осуществляться как с выбытием защитника в отпуск, так и без выбытия.

"Военным, которые находятся в распоряжении, временно отстранены от должности или отстранены от исполнения служебных обязанностей денежная помощь на оздоровление выплачивается в размере их месячного денежного обеспечения по последней занимаемой ими должности с учетом изменения выслуги лет и норм денежного обеспечения по этим должностям", — разъяснили в Минобороны.

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов

Согласно приказам Минобороны, военнослужащие и их семьи могут получать материальную помощь для решения социально-бытовых проблем. Выплаты предоставляются в следующих случаях:

у военнослужащего есть инвалидность, полученная в результате ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины;

нарушение состояния здоровья военнослужащего, пребывание его на лечении, реабилитации, что подтверждено соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, справка о заболевании, постановление военно-врачебной комиссии);

ранения (контузии, травмы, увечья) военнослужащего, связанного с защитой Родины, полученного при выполнении задач во время военного положения;

непрерывное пребывание защитника на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с болезнью, которые связаны с защитой Родины (более 30 дней подряд), вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний органов и систем с тяжелым течением или последствиями, требующих проведения многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности (конечностей), эндопротезирования, трансплантации органов, индивидуального ухода, противорецидивного лечения с длительным применением дорогостоящих лекарственных средств;

смерть военнослужащего, его жены (мужа), детей или родителей;

семьям военнослужащих, захваченных в плен (кроме военнослужащих, сдавшихся в плен добровольно) или являются заложниками, а также интернированным в нейтральных государствах или признаны безвестно отсутствующими.

Помощь выплачивается в размере месячного денежного обеспечения военного, к которому относятся должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет, ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (кроме вознаграждений) по занимаемой должности, на которые военнослужащий имеет право на день подписания приказа о предоставлении этой помощи.

Единовременная выплата при увольнении с военной службы

Такой вид материальной помощи выплачивается военнослужащим военной службы по контракту в случае увольнения их с военной службы после окончания контракта, по семейным обстоятельствам, сокращения должности и т. п. (при наличии выслуги 10 календарных лет) или по определенным уважительным причинам (состояние здоровья и т. п.).

Размер выплаты зависит от количества полных календарных лет военной службы на день увольнения, оснований для увольнения и месячного денежного обеспечения на день увольнения.

Ранее мы писали о дополнительном вознаграждении военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или выполняют боевые или специальные задачи в тылу врага.

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