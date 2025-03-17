Виплати за поранення — алгоритм дій для військового

Військовий у центрі реабілітації. Фото: Суспільне

Українські військовослужбовці, які отримали поранення, мають право на виплати від держави. Однак часто оборонці стикаються з проблемами щодо нарахувань.

Алгоритм отримання коштів пояснив військовий адвокат Роман Лихачов.

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Як діяти у разі поранення

Одразу після поранення військовий має повідомити про це командування та медичний персонал. Після цього відбудеться евакуація та надання домедичної допомоги. Надалі оборонець має отримати первинну медичну карту (Форма 100), в якій має бути зазначена така інформація:

особисті дані пораненого;

найменування підрозділу оборонця;

вид поранення та підтвердження, що його отримано під час виконання військового обов’язку із захисту Батьківщини;

відомості про подальшу евакуацію тощо.

Цей документ потрібен для службового розслідування, а також для отримання довідки про обставини травми й призначення додаткової винагороди (100 тис. грн). Крім того, Форма 100 знадобиться для нарахування компенсацій у разі інвалідності чи втрати працездатності й спростування СЗЧ. Військовому варто постійно комунікувати з військовою частиною, аби уникнути підозри в самовільному залишенні частини.

Надалі варто передати лікарю Форму 100 та направлення на лікування й зробити запит на довідку про обставини травми. Командирові потрібно повідомити про місце госпіталізації, дату та відділення.

Що робити після завершення лікування

Військовий повинен зберегти всі документи — виписку, медичну книжку, результати обстежень, Форму 100. Крім того, необхідно мати довідку про обставини травми та акт про нещасний випадок (якщо він був). Надалі оборонець має повернутись до частини або надіслати документи електронною поштою.

Часто поранені військовослужбовці стикаються із серйозними труднощами щодо виплат. Це відбувається через те, що багато з них не володіють інформацією про свої права. Тому військовим варто знати, на які виплати вони мають право:

щомісячне грошове забезпечення;

додаткова винагорода;

одноразова грошова допомога;

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Отримати щомісячне грошове забезпечення мають право всі поранені військовослужбовці під час проходження лікування в розмірі за останньою обійманою посадою перед пораненням. Додаткову винагороду можна отримати, якщо поранення пов’язане із захистом Батьківщини й оборонець перебуває на лікуванні або ж у відпустці для лікування. Підставою для її отримання є довідка про обставини травми.

Нагадаємо, в Україні змінили процес виплат коштів родичам зниклих безвісти військовослужбовців. Дехто втратив право на отримання цих коштів.

Також ми писали про те, що військовослужбовці, які отримали поранення чи захворювання під час захисту України, можуть отримати статус людини з військовою інвалідністю. Це дає право на підвищену пенсію та додаткові соціальні пільги.