Військова та цивільна інвалідність — чим відрізняються та як впливає на пенсію та пільги

Чоловік в інвалідному візку. Фото: УНІАН

Військовослужбовці, які отримали поранення чи захворювання під час захисту України, можуть отримати статус людини з військовою інвалідністю. Це дає право на підвищену пенсію та додаткові соціальні пільги.

Про те, як відрізняються виплати по інвалідності військових та інших громадян, розповіли адвокат Сергій Ланкін та експертка ГО "Юридична сотня" Христина Ковцун у коментарі для "УП. Життя".

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Щоб інвалідність визнали саме військовою, у висновку військово-лікарської комісії (ВЛК) обов’язково має бути зазначено, що травма чи хвороба пов’язані з участю в бойових діях. Якщо у висновку ВЛК є така позначка, інвалідність вважається пов'язаною з війною.

Але якщо у документі немає фрази, наприклад, "пов’язано із захистом Батьківщини", військовий не зможе отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Це означає, що йому не дадуть одноразову грошову виплату та військову пенсію.

"Інвалідність може вважатись отриманою "під час проходження військової служби", тобто не пов’язаною із безпосередньою участю у бойових діях. У найгірших випадках взагалі не пов’язуватись із виконанням обов’язків військової служби", — пояснив Сергій Ланкін.

Що робити, якщо у висновку ВЛК помилка

Якщо військовий бачить помилку у висновку ВЛК, він може подати скаргу до Центральної ВЛК та вимагати переглянути рішення. Також, якщо неточність є у висновку експертної комісії, можна звернутися до Центру оцінювання з проханням внести правки або провести повторну оцінку функціонування.

Христина Ковцун зазначає, що для того, щоб інвалідність визнали пов’язаною з війною, голова ВЛК може направити військового на спеціальну оцінку функціонування людини. З 1 січня 2025 року ця процедура замінила МСЕК.

Раніше ми писали, що люди з інвалідністю мають право отримувати соціальну допомогу від держави. Окрім того, додаткові фінансові виплати передбачені для матерів, які доглядають за дітьми з інвалідністю.

Також ми розповідали, що для людей з інвалідністю II групи держава пропонує різноманітні пільги з метою покращення їхнього добробуту. Втім, щоб скористатися цими перевагами, необхідно правильно оформити всі потрібні документи та знати, до яких установ слід звертатися.