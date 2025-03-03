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Пільги для людей з II групою інвалідності — що доступно в березні

3 березня 2025 19:15
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Підтримка людей з II групою інвалідності — які пільги надаватимуть в березні
Люди в інвалідних колясках. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Для покращення якості життя людей з інвалідністю II групи, держава передбачила низку пільг. Проте для того, щоб скористатися цими перевагами, важливо правильно оформити необхідні документи, а також знати, до яких органів звертатися за відповідною допомогою.

Про те, які пільги держава надаватиме громадянам з інвалідністю II групи у березні 2025 року, зазначається в електронному довіднику для людей з інвалідністю EnableMe UA.

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Які пільги мають люди з II групою інвалідності

В Україні люди з інвалідністю II групи мають право на низку пільг, однак для їх отримання необхідно мати відповідне посвідчення. У березні 2025 року можна розраховувати на таку підтримку:  

  • Житлово-комунальні послуги та субсидії

Людям з інвалідністю II групи пільг на оплату комунальних послуг автоматично не призначаються. Для отримання знижок на комунальні послуги потрібно звернутися за субсидією до органів соціального захисту.

  • Робочі пільги

Для тих, хто працює, законодавство надає такі пільги:

  1. Можливість встановлення індивідуального графіка роботи.
  2. Відсутність випробувального терміну при працевлаштуванні.
  3. Право на розірвання трудового договору в будь-який час за бажанням.
  4. Зручний час для відпустки, навіть без шести місяців безперервної роботи, та збільшена тривалість щорічної відпустки.
  • Медичні пільги

Люди з II групою інвалідності мають право на знижки до 50% на лікарські засоби за рецептами. Якщо інвалідність виникла через війну, такі особи отримують ліки та імунобіологічні препарати безплатно. Також передбачено додаткові пільги для людей з порушеннями зору:

  1. Диктофони для студентів.
  2. Аудіоплеєри для відвідувачів бібліотек.
  3. Спеціальні годинники для дітей з інвалідністю.
  • Транспортні пільги

Люди з II групою інвалідності та їхні діти мають право на безплатний проїзд у міському транспорті (окрім таксі). Крім того, з 1 жовтня по 15 травня діють знижки 50% на поїздки повітряним, залізничним, річковим та автомобільним транспортом.

Для людей з інвалідністю обов'язково забезпечується позачергове обслуговування на транспорті та в установах, що надають послуги населенню.

  • Освітні пільги

Люди з інвалідністю можуть вступати до вищих навчальних закладів на конкурсній основі в межах квот. Студенти з інвалідністю II групи можуть отримувати соціальні стипендії та матеріальну допомогу.

Раніше ми писали, що пенсія для людей з інвалідністю надається при наявності страхового стажу, що варіюється від 1 до 15 років, залежно від віку на момент встановлення інвалідності. Її розмір розраховується як відсоток від пенсії за віком, залежно від групи інвалідності. 

Також ми розповідали, що для людей з III групою інвалідності та стажем від 1 до 14 років пенсія становить 50% від пенсії за віком. Пенсійний фонд визначає суму, яку людина отримувала б без інвалідності, і зменшує її на половину.

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