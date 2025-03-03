Підтримка людей з II групою інвалідності — які пільги надаватимуть в березні

Пільги для людей з II групою інвалідності — що доступно в березні
Для покращення якості життя людей з інвалідністю II групи, держава передбачила низку пільг. Проте для того, щоб скористатися цими перевагами, важливо правильно оформити необхідні документи, а також знати, до яких органів звертатися за відповідною допомогою.
Про те, які пільги держава надаватиме громадянам з інвалідністю II групи у березні 2025 року, зазначається в електронному довіднику для людей з інвалідністю EnableMe UA.
Які пільги мають люди з II групою інвалідності
В Україні люди з інвалідністю II групи мають право на низку пільг, однак для їх отримання необхідно мати відповідне посвідчення. У березні 2025 року можна розраховувати на таку підтримку:
- Житлово-комунальні послуги та субсидії
Людям з інвалідністю II групи пільг на оплату комунальних послуг автоматично не призначаються. Для отримання знижок на комунальні послуги потрібно звернутися за субсидією до органів соціального захисту.
- Робочі пільги
Для тих, хто працює, законодавство надає такі пільги:
- Можливість встановлення індивідуального графіка роботи.
- Відсутність випробувального терміну при працевлаштуванні.
- Право на розірвання трудового договору в будь-який час за бажанням.
- Зручний час для відпустки, навіть без шести місяців безперервної роботи, та збільшена тривалість щорічної відпустки.
- Медичні пільги
Люди з II групою інвалідності мають право на знижки до 50% на лікарські засоби за рецептами. Якщо інвалідність виникла через війну, такі особи отримують ліки та імунобіологічні препарати безплатно. Також передбачено додаткові пільги для людей з порушеннями зору:
- Диктофони для студентів.
- Аудіоплеєри для відвідувачів бібліотек.
- Спеціальні годинники для дітей з інвалідністю.
- Транспортні пільги
Люди з II групою інвалідності та їхні діти мають право на безплатний проїзд у міському транспорті (окрім таксі). Крім того, з 1 жовтня по 15 травня діють знижки 50% на поїздки повітряним, залізничним, річковим та автомобільним транспортом.
Для людей з інвалідністю обов'язково забезпечується позачергове обслуговування на транспорті та в установах, що надають послуги населенню.
- Освітні пільги
Люди з інвалідністю можуть вступати до вищих навчальних закладів на конкурсній основі в межах квот. Студенти з інвалідністю II групи можуть отримувати соціальні стипендії та матеріальну допомогу.
Раніше ми писали, що пенсія для людей з інвалідністю надається при наявності страхового стажу, що варіюється від 1 до 15 років, залежно від віку на момент встановлення інвалідності. Її розмір розраховується як відсоток від пенсії за віком, залежно від групи інвалідності.
Також ми розповідали, що для людей з III групою інвалідності та стажем від 1 до 14 років пенсія становить 50% від пенсії за віком. Пенсійний фонд визначає суму, яку людина отримувала б без інвалідності, і зменшує її на половину.
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