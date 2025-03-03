Підтримка людей з II групою інвалідності — які пільги надаватимуть в березні

Люди в інвалідних колясках. Фото: Pexels

Для покращення якості життя людей з інвалідністю II групи, держава передбачила низку пільг. Проте для того, щоб скористатися цими перевагами, важливо правильно оформити необхідні документи, а також знати, до яких органів звертатися за відповідною допомогою.

Про те, які пільги держава надаватиме громадянам з інвалідністю II групи у березні 2025 року, зазначається в електронному довіднику для людей з інвалідністю EnableMe UA.

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Які пільги мають люди з II групою інвалідності

В Україні люди з інвалідністю II групи мають право на низку пільг, однак для їх отримання необхідно мати відповідне посвідчення. У березні 2025 року можна розраховувати на таку підтримку:

Житлово-комунальні послуги та субсидії

Людям з інвалідністю II групи пільг на оплату комунальних послуг автоматично не призначаються. Для отримання знижок на комунальні послуги потрібно звернутися за субсидією до органів соціального захисту.

Робочі пільги

Для тих, хто працює, законодавство надає такі пільги:

Можливість встановлення індивідуального графіка роботи. Відсутність випробувального терміну при працевлаштуванні. Право на розірвання трудового договору в будь-який час за бажанням. Зручний час для відпустки, навіть без шести місяців безперервної роботи, та збільшена тривалість щорічної відпустки.

Медичні пільги

Люди з II групою інвалідності мають право на знижки до 50% на лікарські засоби за рецептами. Якщо інвалідність виникла через війну, такі особи отримують ліки та імунобіологічні препарати безплатно. Також передбачено додаткові пільги для людей з порушеннями зору:

Диктофони для студентів. Аудіоплеєри для відвідувачів бібліотек. Спеціальні годинники для дітей з інвалідністю.

Транспортні пільги

Люди з II групою інвалідності та їхні діти мають право на безплатний проїзд у міському транспорті (окрім таксі). Крім того, з 1 жовтня по 15 травня діють знижки 50% на поїздки повітряним, залізничним, річковим та автомобільним транспортом.

Для людей з інвалідністю обов'язково забезпечується позачергове обслуговування на транспорті та в установах, що надають послуги населенню.

Освітні пільги

Люди з інвалідністю можуть вступати до вищих навчальних закладів на конкурсній основі в межах квот. Студенти з інвалідністю II групи можуть отримувати соціальні стипендії та матеріальну допомогу.

Раніше ми писали, що пенсія для людей з інвалідністю надається при наявності страхового стажу, що варіюється від 1 до 15 років, залежно від віку на момент встановлення інвалідності. Її розмір розраховується як відсоток від пенсії за віком, залежно від групи інвалідності.

Також ми розповідали, що для людей з III групою інвалідності та стажем від 1 до 14 років пенсія становить 50% від пенсії за віком. Пенсійний фонд визначає суму, яку людина отримувала б без інвалідності, і зменшує її на половину.