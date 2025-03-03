Соціальні послуги для людей з інвалідністю — які зміни відбулися у 2025 році

Людина з інвалідністю за ноутбуком. Фото: Pexels

Електронний кабінет людей з інвалідністю було модернізовано. Його зробили більш доступним та зручним у користуванні. Вдосконалений сервіс отримав оновлений дизайн, покращену навігацію та адаптивність для мобільних пристроїв.

Про те, як змінився електронний кабінет особи з інвалідністю у 2025 році, повідомили в Міністерство соціальної політики.

Читайте також:

Які зміни підготували користувачам

Як зазначають у відомстві, зміни були реалізовані за підтримки Спілки громадських організацій людей з інвалідністю Києва. Серед основних змін можна виділити:

Новий дизайн — інтерфейс став сучаснішим і більш інтуїтивним. Адаптивність — покращена робота платформи на мобільних пристроях. Оптимізована навігація — спрощена структура для зручнішого доступу до сервісів. Доступність — впроваджено підтримку екранних читачів для людей із порушеннями зору та розширено можливості налаштування контрастності.

"Кожен етап оновлення був спрямований на те, щоб зробити взаємодію користувачів швидкою та комфортною. Це вдалося реалізувати завдяки активній участі наших партнерів — їхня експертиза стала основою для цих змін", — йдеться у повідомленні.

Які послуги можуть отримати користувачі оновленого сервісу

Електронні сервіси стають дедалі зручнішими для українців, що особливо важливо для людей з інвалідністю. Користувачі модернізованого кабінету можуть:

Оновлювати раніше подані документи. Звертатися щодо ремонту технічних засобів реабілітації. Подавати заявки на отримання або заміну засобів реабілітації (компенсацію за них).

Модернізація сервісу допоможе українцям швидше й простіше отримувати необхідні послуги. Це важливий результат роботи держави та громадських організацій, спрямований на покращення умов для людей з інвалідністю.

Раніше ми писали, що розмір пенсій для людей з інвалідністю у 2025 році визначатиметься рядом важливих факторів, серед яких особливу роль відіграватимуть вік отримувача, група інвалідності та загальна тривалість страхового стажу.

Також ми розповідали, що вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію в Україні поступово зростають. Так, у 2025 році для оформлення пенсії у 60 років необхідно мати щонайменше 32 роки стажу. Проте для людей з інвалідністю передбачено інші умови.