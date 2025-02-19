Пенсія по інвалідності в Україні — який стаж повинна мати людина для призначення виплат у 2025

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

В Україні поступово підвищують вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. У 2025 році, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60, українцям потрібно мати щонайменше 32 роки стажу. Однак для людей з інвалідністю діють інші правила.

Про те, скільки років стажу повинна мати людина, щоб отримувати пенсію по інвалідності у 2025 році, пояснили в Міністерстві соціальної політики.

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В Україні визначено три групи інвалідності, які залежать від ступеня втрати працездатності. Для отримання пенсії по інвалідності необхідно мати страховий стаж, який може коливатися від 1 до 15 років. За чинним законодавством виплати призначаються лише:

за наявності підтвердженого страхового стажу;

за наявності документально встановленого факту втрати працездатності.

Розмір такої пенсії залежить як від групи інвалідності, так і від тривалості страхового стажу, що має складати від 1 до 15 років залежно від вікової категорії.

Який розмір пенсій по інвалідності у 2025 році

Пенсію можна оформити незалежно від того, коли саме настала інвалідність — під час роботи, до працевлаштування чи після завершення трудової діяльності. Розміри виплат залежить від групи інвалідності:

Для людей І групи — 100% пенсії за віком. Для людей II групи — 90% пенсії за віком. Для людей III групи — 50% пенсії за віком.

Чим старша людина, тим більший стаж потрібен для призначення пенсії по інвалідності. Однак це правило застосовується не до всіх:

Військова служба: якщо інвалідність була отримана під час строкової служби, пенсія призначається незалежно від страхового стажу. Люди з інвалідністю II та III груп після пенсійного віку: непрацюючі громадяни з II групою, які набули інвалідності після досягнення пенсійного віку, або люди з III групою за власним вибором можуть оформити пенсію за віком. Для цього потрібно мати стаж від 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

Якщо у людини не достатньо стажу для призначення пенсії можна звернутися до органів соцзахисту для оформлення соціальної допомоги.

Раніше ми писали, що громадяни України, які мають встановлену групу інвалідності, можуть отримати додаткову державну підтримку. Ці пільги охоплюють ключові сфери життя, сприяючи зниженню витрат на медичне обслуговування, транспортні послуги та освіту.

Також ми розповідали, що соціальний захист — це система матеріальної або іншої допомоги, що надається державою чи відповідними організаціями для підвищення добробуту громадян. Такі виплати мають на меті — забезпечення базового рівня життя для всіх мешканців України.