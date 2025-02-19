Пенсия по инвалидности в Украине — какой стаж должен иметь человек для назначения выплат в 2025

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

В Украине постепенно повышают требования к страховому стажу для выхода на пенсию. В 2025 году, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60, украинцам нужно иметь не менее 32 лет стажа. Однако для людей с инвалидностью действуют другие правила.

О том, сколько лет стажа должен иметь человек, чтобы получать пенсию по инвалидности в 2025 году, объяснили в Министерстве социальной политики.

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В Украине определены три группы инвалидности, которые зависят от степени утраты трудоспособности. Для получения пенсии по инвалидности необходимо иметь страховой стаж, который может колебаться от 1 до 15 лет. По действующему законодательству выплаты назначаются только:

при наличии подтвержденного страхового стажа;

при наличии документально установленного факта утраты трудоспособности.

Размер такой пенсии зависит как от группы инвалидности, так и от продолжительности страхового стажа, который должен составлять от 1 до 15 лет в зависимости от возрастной категории.

Какой размер пенсий по инвалидности в 2025 году

Пенсию можно оформить независимо от того, когда именно наступила инвалидность — во время работы, до трудоустройства или после завершения трудовой деятельности. Размеры выплат зависит от группы инвалидности:

Для людей I группы — 100% пенсии по возрасту. Для людей II группы — 90% пенсии по возрасту. Для людей III группы — 50% пенсии по возрасту.

Чем старше человек, тем больший стаж нужен для назначения пенсии по инвалидности. Однако это правило применяется не ко всем:

Военная служба: если инвалидность была получена во время срочной службы, пенсия назначается независимо от страхового стажа. Люди с инвалидностью II и III групп после пенсионного возраста: неработающие граждане со II группой, которые приобрели инвалидность после достижения пенсионного возраста, или люди с III группой по собственному выбору могут оформить пенсию по возрасту. Для этого нужно иметь стаж от 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Если у человека не достаточно стажа для назначения пенсии можно обратиться в органы соцзащиты для оформления социальной помощи.

Ранее мы писали, что граждане Украины, которые имеют установленную группу инвалидности, могут получить дополнительную государственную поддержку. Эти льготы охватывают ключевые сферы жизни, способствуя снижению расходов на медицинское обслуживание, транспортные услуги и образование.

Также мы рассказывали, что социальная защита - это система материальной или иной помощи, предоставляемой государством или соответствующими организациями для повышения благосостояния граждан. Такие выплаты имеют целью - обеспечение базового уровня жизни для всех жителей Украины.