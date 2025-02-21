Підтримка людей з інвалідністю — на що розраховувати в березні 2025

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН

Розмір пенсійних виплат для людей з інвалідністю визначається залежно від групи інвалідності та страхового стажу. У 2025 мінімальні виплати залишаться на рівні попереднього року.

Про те, які виплати отримуватимуть громадяни з інвалідністю в березні 2025 року, повідомили в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

Чи зміняться розміри пенсій з інвалідності в березні

У Мінсоцполітики зазначили, що реформа медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) не вплине на суми пенсій для громадян з інвалідністю. Виплати продовжуватимуться в попередніх обсягах після завершення реформи. За умови законного призначення пенсійних виплат і соціальних гарантій їх розміри не будуть зменшені.

Призначення та розмір пенсій по інвалідності регулюється Законом України № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (статті 30–35). Пенсія надається людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років, причому його тривалість залежить від віку, коли була встановлена інвалідність. Залежно від групи, розрахунок відбувається за таким принципом:

для осіб з інвалідністю I групи — 100% пенсії за віком;

для II групи — 90% пенсії за віком;

для III групи — 50% пенсії за віком.

В страховий стаж враховують період від моменту встановлення інвалідності до досягнення 60 років.

Мінімальні виплати у березні 2025 року

Держава гарантує мінімальні суми виплат для українців, яким було встановлено групу інвалідності. У березні 2025 року можна буде розраховувати на такі суми:

Люди з інвалідністю I групи отримають не менше 2 760 грн. Працюючі люди з II та III групи — 2 093 грн. Непрацюючі люди з II та III групи — 2 520 грн.

Пенсія по інвалідності призначається з дати встановлення інвалідності, якщо заяву подано впродовж трьох місяців. У разі пізнішого звернення пенсія призначається з дати подання заяви.

Раніше ми писали, що українці, яким присвоєно групу інвалідності, мають право на державну допомогу. Пільги охоплюють важливі сфери та знижують витрати на медичні послуги, транспорт та освіту.

Також ми розповідали, що в Україні поступово збільшують вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. У 2025 році для того, щоб досягти пенсійного віку в 60 років, необхідно мати не менше 32 років стажу. Проте для осіб з інвалідністю існують окремі правила.