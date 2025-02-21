Поддержка людей с инвалидностью — на что рассчитывать в марте 2025 года

Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

Размер пенсионных выплат для людей с инвалидностью определяется в зависимости от группы инвалидности и страхового стажа. В 2025 минимальные выплаты останутся на уровне предыдущего года.

О том, какие выплаты будут получать граждане с инвалидностью в марте 2025 года, сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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Изменятся ли размеры пенсий по инвалидности в марте

В Минсоцполитики отметили, что реформа медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) не повлияет на суммы пенсий для граждан с инвалидностью. Выплаты будут продолжаться в прежних объемах после завершения реформы. При условии законного назначения пенсионных выплат и социальных гарантий их размеры не будут уменьшены.

Назначение и размер пенсий по инвалидности регулируется Законом Украины № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (статьи 30-35). Пенсия предоставляется людям с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет, причем его продолжительность зависит от возраста, когда была установлена инвалидность. В зависимости от группы, расчет происходит по такому принципу:

для лиц с инвалидностью I группы — 100% пенсии по возрасту;

для II группы — 90% пенсии по возрасту;

для III группы — 50% пенсии по возрасту.

В страховой стаж учитывают период с момента установления инвалидности до достижения 60 лет.

Минимальные выплаты в марте 2025 года

Государство гарантирует минимальные суммы выплат для украинцев, которым была установлена группа инвалидности. В марте 2025 года можно будет рассчитывать на такие суммы:

Люди с инвалидностью I группы получат не менее 2 760 грн. Работающие люди со II и III группы — 2 093 грн. Неработающие люди со II и III группы — 2 520 грн.

Пенсия по инвалидности назначается с даты установления инвалидности, если заявление подано в течение трех месяцев. В случае более позднего обращения пенсия назначается с даты подачи заявления.

Ранее мы писали, что украинцы, которым присвоена группа инвалидности, имеют право на государственную помощь. Льготы охватывают важные сферы и снижают расходы на медицинские услуги, транспорт и образование.

Также мы рассказывали, что в Украине постепенно увеличивают требования к страховому стажу для выхода на пенсию. В 2025 году для того, чтобы достичь пенсионного возраста в 60 лет, необходимо иметь не менее 32 лет стажа. Однако для лиц с инвалидностью существуют отдельные правила.