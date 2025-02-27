Пенсії для людей з інвалідністю III групи — на які виплати розраховувати в березні 2025

Дівчина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Розмір пенсійних виплат для людей з інвалідністю у 2025 році залежатиме від кількох ключових чинників, серед яких особливе значення мають вік людини, група інвалідності та загальна тривалість страхового стажу.

Про те, які виплати будуть отримувати люди з III групою інвалідності в березні 2025 року, зазначається в Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Хто може оформити пенсію по інвалідності у 2025 році

Основні правила та умови призначення виплат людям з інвалідністю визначені статтями 30-35 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" №1058-IV від 9 липня 2003 року. Розрахунок пенсії здійснюється індивідуально з урахуванням особистих даних, зокрема:

кількості страхового стажу;

встановленої групи інвалідності.

Відповідно до чинного законодавства, люди з інвалідністю можуть отримувати пенсію, якщо їхній страховий стаж становить від 1 до 15 років. Конкретні вимоги до тривалості стажу залежать від віку, у якому було встановлено інвалідність.

Мінімальний розмір пенсії для людей з інвалідністю III групи у 2025 році

Розмір пенсії за інвалідністю визначається у відсотковому співвідношенні до пенсії за віком. Люди з III групою інвалідності, які мають страховий стаж від 1 до 14 років, можуть розраховувати на 50% від пенсії за віком. Пенсійний фонд України визначає, яку суму отримувала б людина без інвалідності, і зменшує її на наполовину.

При обчисленні розміру пенсії враховують не лише фактичний страховий стаж, а й період від встановлення інвалідності до досягнення 60 років. Чим більше років страхового стажу, тим вищими будуть виплати.

Передбачено також мінімальну суму виплат, нижче якої пенсія не може бути встановлена. У 2025 році люди з інвалідністю II та III груп, які не мають роботи, отримуватимуть щонайменше 2 520 гривень на місяць.

Чи може людина з III групою інвалідності працювати та отримувати пенсію

Ніхто не забороняє працювати людям з інвалідністю III групи, але в такому разі розмір пенсійних виплат буде нижчим. Для громадян з інвалідністю II та III груп, які мають офіційну роботу, мінімальна пенсія у 2025 році встановлена на рівні 2 093 грн.

Раніше ми писали, що навіть якщо працівник не може виконувати свої функції через хворобу, він не залишиться без коштів. Людина, яка захворіла, має можливість оформити лікарняний та отримати частину своєї заробітної плати.

Також ми розповідали, що в Україні існують три групи інвалідності, що визначаються рівнем втрати працездатності. Для того, щоб отримати пенсію по інвалідності, людині потрібно мати страховий стаж, який може варіюватися від 1 до 15 років.