Виплати на лікарняному у 2025 — скільки компенсують працівникам з 1 березня

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Ніхто з нас не застрахований від хвороб, особливо в холодну пору року. Однак, навіть якщо працівник не може виконувати свої обов'язки, він не залишиться без доходу. Людина, яку "підкосила" хвороба, може оформити лікарняний та отримати частину зарплати.

Про те, які виплати отримуватимуть українці на лікарняному у березні 2025 року, пояснили фахівці Telegram-каналу "Ти ж Юрист".

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Скільки виплачують на лікарняному у 2025 році

Допомога у разі тимчасової втрати працездатності спрямована на відшкодування втраченого доходу. Її розмір залежить від середньої заробітної плати працівника та тривалості його страхового стажу:

до 3 років — лікарняні становитимуть 50% від середнього доходу;

від 3 до 5 років — лікарняні становитимуть 60% від середнього доходу;

від 5 до 8 років — лікарняні становитимуть 70% від середнього доходу;

понад 8 років — лікарняні становитимуть 100% від середнього доходу.

Хто отримує 100% доходу на лікарняному

Є категорії громадяни, для яких лікарняні виплачуються у розмірі 100%, незалежно від страхового стажу. Це люди, які мають пільги за законом, зокрема постраждалі від Чорнобильської катастрофи, ветерани війни, родини загиблих військових тощо.

Якщо працівник має менше ніж 6 місяців страхового стажу за останні 12 місяців до настання страхового випадку, лікарняні обчислюються на основі зарплати, з якої сплачуються страхові внески, але вони не перевищуватимуть суму, визначену з мінімальної заробітної плати.

Раніше ми писали, що пенсійні виплати для людей з інвалідністю розраховуються залежно від групи інвалідності та наявного страхового стажу. У 2025 році мінімальний розмір виплат залишатиметься таким, як і в попередньому році.

Також ми розповідали, що в Україні анонсували зниження вартості 100 популярних лікарських засобів з метою зменшення фінансового навантаження на громадян. Міністерство охорони здоров’я опублікувало перелік вітчизняних виробників та препаратів, ціни на які знизяться на 30% починаючи з 1 березня 2025 року.