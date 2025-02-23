Прожитковий мінімум та мінімалка з 1 березня – що чекає на українців

Людина тримає гроші в руці. Фото: УНІАН

Розмір мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму мають важливе значення для українців. Державні гарантії оплати праці та соціальних стандартів суттєво впливають на добробут багатьох громадян.

В законі України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" зазначається, якими будуть прожитковий мінімум та мінімальна зарплата з 1 березня.

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Що буде з прожитковим мінімумом у 2025 році

Прожитковий мінімум — це вартість набору товарів і послуг, необхідних для базових потреб людини. У 2025 році цей показник залишиться без змін:

Загальний — 2 920 грн. Для працездатних осіб — 3 028 грн. Для дітей до 6 років — 2 563 грн. Для дітей 6-18 років — 3 196 грн. Для осіб, які втратили працездатність — 2 361 грн.

Мінімальна зарплата в Україні з березня 2025 року

Заробітна плата — один із ключових чинників при виборі роботи. Її розмір відіграє важливу роль у мотивації працівників. Мінімальна зарплата регулюється державою і щороку змінюється відповідно до економічної ситуації в країні.

Мінімалка — це гарантована державою оплата праці за місяць або годину, обов’язкова для всіх роботодавців. Для її отримання працівник має відпрацювати 40 годин на тиждень за п'ятиденного графіка.

У 2025 році мінімальна зарплата становитиме 8 000 грн. Водночас у Верховній Раді обговорюється можливість підвищення цього показника. У разі ухвалення нового законопроєкту мінімалку можуть збільшити в три етапи:

З 1 квітня — до 9 100 грн (55 грн/год). З 1 липня — до 10 100 грн (61 грн/год). З 1 жовтня — до 11 184 грн (68 грн/год).

Ці підвищення мають покращити добробут громадян та відповідати економічним реаліям в країні. Однак поки що українцям залишається чекати на рішення влади.

Раніше ми писали, що мінімальна заробітна плата — це встановлений державою мінімум для оплати праці за певний період (місяць або годину). Вона обов’язкова для всіх працівників, незважаючи на форму власності підприємства.

Також ми розповідали, що у випадку, якщо заробітна плата викладача менша за встановлену законом мінімальну (8000 грн на лютий 2025 року), роботодавець зобов'язаний доплатити до встановленого рівня. Додатково до цього буде виплачуватися "вчительська тисяча".