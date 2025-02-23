Прожиточный минимум и минималка с 1 марта — что ждет украинцев

Человек держит деньги в руке. Фото: УНИАН

Размер минимальной заработной платы и прожиточного минимума имеют важное значение для украинцев. Государственные гарантии оплаты труда и социальных стандартов существенно влияют на благосостояние многих граждан.

В законе Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" отмечается, какими будут прожиточный минимум и минимальная зарплата с 1 марта.

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Прожиточный минимум — это стоимость набора товаров и услуг, необходимых для базовых потребностей человека. В 2025 году этот показатель останется без изменений:

Общий — 2 920 грн. Для трудоспособных лиц — 3 028 грн. Для детей до 6 лет — 2 563 грн. Для детей 6-18 лет — 3 196 грн. Для лиц, утративших трудоспособность — 2 361 грн.

Минимальная зарплата в Украине с марта 2025 года

Заработная плата — один из ключевых факторов при выборе работы. Ее размер играет важную роль в мотивации работников. Минимальная зарплата регулируется государством и ежегодно меняется в соответствии с экономической ситуацией в стране.

Минималка — это гарантированная государством оплата труда за месяц или час, обязательная для всех работодателей. Для ее получения работник должен отработать 40 часов в неделю при пятидневном графике.

В 2025 году минимальная зарплата составит 8 000 грн. В то же время в Верховной Раде обсуждается возможность повышения этого показателя. В случае принятия нового законопроекта минималку могут увеличить в три этапа:

С 1 апреля — до 9 100 грн (55 грн/час). С 1 июля — до 10 100 грн (61 грн/час). С 1 октября — до 11 184 грн (68 грн/час).

Эти повышения должны улучшить благосостояние граждан и соответствовать экономическим реалиям в стране. Однако пока что украинцам остается ждать решения властей.

Ранее мы писали, что минимальная заработная плата — это установленный государством минимум для оплаты труда за определенный период (месяц или час). Она обязательна для всех работников, несмотря на форму собственности предприятия.

Также мы рассказывали, что в случае, если заработная плата преподавателя меньше установленной законом минимальной (8000 грн на февраль 2025 года), работодатель обязан доплатить до установленного уровня. Дополнительно к этому будет выплачиваться "учительская тысяча".