Ціни на ліки в Україні з 1 березня – Віктор Ляшко озвучив подробиці

Покупці біля аптеки. Фото: УНІАН

В Україні підготували зниження цін на 100 популярних лікарських препаратів, аби зменшити витрати громадян. Міністерство охорони здоров’я оприлюднило список вітчизняних виробників і назви засобів, які подешевшають на 30% з 1 березня 2025 року. Водночас у населення назріло чимало питань стосовно реалізації ініціативи.

На деякі з них відповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю LB.ua.

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Препарати за програмою "Доступні ліки"

Програма реімбурсації забезпечує компенсацію громадянам певних лікарських засобів. Виникає питання, чи входять у представлений список препарати, вартість яких уже покриває держава. За словами Ляшка, між ініціативами немає точок дотику.

Деякі засоби раніше пройшли оцінку медичних технологій, аби зайти в програму "Доступні ліки". Вони отримали позитивні висновки, але через питання вартості їх не затвердили для компенсації. Тож зараз МОЗ перейшов на поетапне здешевлення цих товарів, оскільки українці продовжують купувати їх в аптеках.

"Ми вирішили запустити поетапне відшкодування не стовідсоткової вартості, а хоча би 30%, 50%, 60%, це призведе до зменшення витрат пацієнта з кишені, а ми потихеньку будемо дивитися, як ці препарати заходять і яку групу вони витісняють, щоби замінювати на більш інноваційні", — зауважив міністр.

Чи можуть ліки зникнути з аптек

Згідно з умовами, постачальникам дозволять робити націнку максимум 8% до гуртової вартості. Дистриб’ютори б’ють на сполох, що таке обмеження надбавки здатне призвести до закриття багатьох торгових представництв. Адже вони не зможуть заробляти, витрати на імпорт нібито не покриватимуться.

Насправді ж 8% будуть нараховувати з моменту, коли постачальник вже сформував ціну, заплатив податки і передав право на реалізацію товару дистриб'ютору. В МОЗ не зацікавлені, констатував Віктор Ляшко, щоб представництва закривалися.

Навпаки, потрібно стимулювати компанії привозити в Україну інноваційні препарати і водночас залишатися прозорими платниками податків.

Іншими словами, ліки з аптек не зникнуть. Зате буде справедливе ціноутворення, яке покриватиме витрати і дозволятиме постачальникам заробляти.

Кому законопроєкт не сподобався

Ляшко впевнений, що виробники препаратів і дистриб’ютори мають власні причини негативно ставитися до запропонованих змін.

"Кожен із них чимось задоволений, чимось ні. Виробники незадоволені реферуванням і національним каталогом. Дистриб'ютори — обмеженням у 8% і ще правкою 20% в одні руки, яка з'явилась. Аптеки — націнками і забороною маркетингу незадоволені", — сказав очільник Міністерства охорони здоров’я.

Але ставлення учасників ринку не вплине на рішення МОЗ. Адже давно виникла необхідність суттєво знизити ціни на лікарські засоби в аптеках і зменшити витрати українців. Зовсім скоро доступність препаратів покращиться і кінцевим споживачам стане простіше забезпечувати себе необхідними ліками.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що Кабмін встановив граничну торговельну націнку на безрецептурні препарати. Для рецептурних ліків запровадять регресивну шкалу. Ці заходи дозволять здешевити велику кількість лікарських засобів.

Також ми писали, що серйозною проблемою в Україні є велика кількість підроблених лікарських препаратів. Їх масово розповсюджують через Інтернет, використовуючи фейкову рекламу та відомих персон. Так люди витрачають кошти на неперевірені ліки і наражають себе на небезпеку.