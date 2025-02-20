Цены на лекарства в Украине с 1 марта - Виктор Ляшко озвучил подробности

Покупатели возле аптеки. Фото: УНИАН

В Украине подготовили снижение цен на 100 популярных лекарственных препаратов, чтобы уменьшить расходы граждан. Министерство здравоохранения обнародовало список отечественных производителей и названия средств, которые подешевеют на 30% с 1 марта 2025 года. Вместе с тем у населения назрело немало вопросов относительно реализации инициативы.

На некоторые из них ответил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью LB.ua.

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Препараты по программе "Доступные лекарства"

Программа реимбурсации обеспечивает компенсацию гражданам определенных лекарственных средств. Возникает вопрос, входят ли в представленный список препараты, стоимость которых уже покрывает государство. По словам Ляшко, между инициативами нет точек соприкосновения.

Некоторые средства ранее прошли оценку медицинских технологий, чтобы зайти в программу "Доступные лекарства". Они получили положительные выводы, но из-за вопроса стоимости их не утвердили для компенсации. Поэтому сейчас МОЗ перешел на поэтапное удешевление этих товаров, поскольку украинцы продолжают покупать их в аптеках.

"Мы решили запустить поэтапное возмещение не стопроцентной стоимости, а хотя бы 30%, 50%, 60%, это приведет к уменьшению расходов пациента из кармана, а мы потихоньку будем смотреть, как эти препараты заходят и какую группу они вытесняют, чтобы заменять на более инновационные", — отметил министр.

Могут ли лекарства исчезнуть из аптек

Согласно условиям, поставщикам позволят делать наценку максимум 8% к оптовой стоимости. Дистрибьюторы бьют тревогу, что такое ограничение надбавки способно привести к закрытию многих торговых представительств. Ведь они не смогут зарабатывать, расходы на импорт якобы не будут покрываться.

На самом же деле, 8% будут начислять с момента, когда поставщик уже сформировал цену, заплатил налоги и передал право на реализацию товара дистрибьютору. В Минздраве не заинтересованы, констатировал Виктор Ляшко, чтобы представительства закрывались.

Наоборот, нужно стимулировать компании привозить в Украину инновационные препараты и одновременно оставаться прозрачными налогоплательщиками.

Иными словами, лекарства из аптек не исчезнут. Зато будет справедливое ценообразование, которое покроет расходы и позволит поставщикам зарабатывать.

Кому законопроект не понравился

Ляшко уверен, что производители препаратов и дистрибьюторы имеют собственные причины негативно относиться к предложенным изменениям.

"Каждый из них чем-то доволен, чем-то нет. Производители недовольны реферированием и национальным каталогом. Дистрибьюторы — ограничением в 8% и еще правкой 20% в одни руки, которая появилась. Аптеки — наценками и запретом маркетинга недовольны", — сказал глава Министерства здравоохранения.

Но отношение участников рынка не повлияет на решение Минздрава. Ведь давно возникла необходимость существенно снизить цены на лекарственные средства в аптеках и уменьшить расходы украинцев. Совсем скоро доступность препаратов улучшится и конечным потребителям станет проще обеспечивать себя необходимыми лекарствами.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что Кабмин установил предельную торговую наценку на безрецептурные препараты. Для рецептурных лекарств введут регрессивную шкалу. Эти меры позволят удешевить большое количество лекарственных средств.

Также мы писали, что серьезной проблемой в Украине является большое количество поддельных лекарственных препаратов. Их массово распространяют через Интернет, используя фейковую рекламу и известных персон. Так люди тратят деньги на непроверенные лекарства и подвергают себя опасности.