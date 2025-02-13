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В Україні масово продають фальшиві ліки — як не стати жертвою

13 лютого 2025 13:40
Андрій Плахонін - Редактор
Фальшиві ліки в Україні — як шахраї наживаються на пацієнтах
Аптека. Фото: УНІАН
Андрій Плахонін - Редактор

В Україні різко зросла кількість підроблених лікарських препаратів, які масово розповсюджуються через Інтернет. Аферисти використовують фейкову рекламу та залучають до неї відомих особистостей, аби переконати людей у нібито ефективності псевдоліків. Внаслідок цього українці не лише витрачають кошти на неперевірені препарати, але й наражають своє здоров’я на серйозну небезпеку.

Про це йдеться в новинному сюжеті ТСН

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В Україні кожен десятий препарат є фальсифікатом

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожен десятий препарат у країнах із середнім рівнем доходів, включно з Україною, є фальсифікатом. Підробляють не лише дорогі ліки, а й знеболювальні, антибіотики та навіть онкологічні препарати. Основним каналом їх реалізації є соцмережі та сайти-шахраї, де перевірити справжність препарату практично неможливо.

Жертвами такого обману найчастіше стають літні люди, які шукають "чудодійні" ліки для боротьби з хронічними захворюваннями. Ведуча "1+1" Наталія Мосейчук розповіла, що неодноразово стикалася з шахрайством, коли її обличчя використовували у рекламі псевдопрепаратів. Також вона застерігає українців не вестися на заманливі пропозиції в Інтернеті та перевіряти інформацію перед покупкою.

"Терпець урвався, коли мій батько приходить і говорить — Наталю, я знайшов засіб від глухоти, профілактичний. Давай купимо! І тут вже все, я сказала — так, досить", — каже ведуча 1+1 Наталія Мосейчук. 

Фахівці зазначили, що українцям варто контролювати свій інформаційний простір та ретельніше аналізувати рекламу. 

"Перевірка будь-якої інформації починається з нашої емоційної реакції — ось це повідомлення мене якось чіпляє. Після такого емоційного залучення треба зробити паузу — ізолювати себе від цієї інформації. І потім, коли емоційне напруження спадає, тоді можна включати раціональні механізми дії. Наприклад, подивитися на різних сайтах або в аптеках. Або записатися до лікаря", — каже психологиня Ірина Губеладзе.

В Україні посилять контроль за якістю лікарських препаратів

У боротьбі з фальсифікатом держава посилює контроль. За даними на запит ТСН стало відомо, що у порівнянні з 2022 роком кількість заборонених до реалізації препаратів у 2024 році зросла у три рази. Крім того, до 2028 року в Україні впровадять систему кодування лікарських засобів, яка дозволить перевіряти справжність препаратів за допомогою унікального ідентифікатора.

На законодавчому рівні виготовлення та продаж підроблених ліків карається тюремним ув’язненням від 5 до 8 років, а у випадку смерті пацієнта може загрожувати довічне позбавлення волі.

Як не купити фальшиві лікарські препарати 

Фахівці радять не купувати ліки у соцмережах чи на незнайомих сайтах, перевіряти препарати в Державному реєстрі лікарських засобів та купувати лише в перевірених аптеках. У разі сумнівів слід консультуватися з лікарем, який допоможе обрати безпечне лікування.

Крім того, варто звернути увагу на якість пакування — воно повинно бути цілим, мати маркування на блістері та інструкцію з використання.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що в Україні суттєво здешевшають ліки та назвав дату, коли це станеться.

Також в НСЗУ пояснили, як українцям пройти безкоштовно МРТ чи КТ дослідження. 

ліки аптеки підробки фальсифікат

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