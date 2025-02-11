Безплатне КТ та МРТ для українців — де та як це зробити

Пацієнту роблять магнітно-резонансну томографію. Фото: Pexels

Українці можуть зробити комп'ютерну та магнітно-резонансну томографію безкоштовно, оскільки ці послуги покриває Програма медичних гарантій. Для цього потрібно отримати направлення від лікаря.

Про це повідомили у Національній службі здоров'я України у вівторок, 11 лютого.

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Чи потрібно платити за КТ або МРТ

Обстеження КТ та МРТ входять в пакет "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах". Рішення про направлення на обстеження приймає лікар. НСЗУ сплачує медзакладу за одне обстеження:

магнітно-резонансна томографія — 685,1 грн;

комп’ютерна томографія з контрастуванням — 1216,75 грн;

комп’ютерна томографія без контрастування — 542,5 грн.

"Зробити КТ або МРТ безкоштовно можна в медзакладах, які мають договір із НСЗУ на зазначений пакет за класом "Інструментальна діагностика", — пояснюють у МОЗ.

Повідомлення НСЗУ. Фото: скриншот

Як знайти заклад, де роблять КТ або МРТ

Знайти медичний заклад, де роблять комп'ютерну та магнітно-резонансну томографію, можна, зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Крім того, можна скористатись електронною картою місць надання послуг за програмою медичних гарантій.

Щоб самостійно знайти медзаклад, де проводять КТ або МРТ, потрібно:

на сайті НСЗУ в розділі "Е-дані" / "Аналітичні панелі (Дашборди)" перейти до Електронної карти місць надання послуг за програмою медичних гарантій;

обрати зліва від карти вкладку "Код послуги направлення";

у полі "Назва послуги" потрібно ввести вводити код з направлення, якщо немає коду — ввести повну назву (наприклад, комп’ютерна томографія грудної клітки);

під полем введення з’явиться перелік послуг — потрібно обрати потрібну;

на карті поруч та в таблиці знизу з’являться заклади, в яких роблять потрібне обстеження;

необхідно зателефонувати до медичного закладу та записатись для отримання послуги.

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