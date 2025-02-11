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Українці можуть зробити КТ та МРТ безкоштовно — де та як

11 лютого 2025 21:42
Андрій Плахонін - Редактор
Безплатне КТ та МРТ для українців — де та як це зробити
Пацієнту роблять магнітно-резонансну томографію. Фото: Pexels
Андрій Плахонін - Редактор

Українці можуть зробити комп'ютерну та магнітно-резонансну томографію безкоштовно, оскільки ці послуги покриває Програма медичних гарантій. Для цього потрібно отримати направлення від лікаря.

Про це повідомили у Національній службі здоров'я України у вівторок, 11 лютого.

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Обстеження КТ та МРТ входять в пакет "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах". Рішення про направлення на обстеження приймає лікар. НСЗУ сплачує медзакладу за одне обстеження:

  • магнітно-резонансна томографія — 685,1 грн;
  • комп’ютерна томографія з контрастуванням — 1216,75 грн;
  • комп’ютерна томографія без контрастування — 542,5 грн.

"Зробити КТ або МРТ безкоштовно можна в медзакладах, які мають договір із НСЗУ на зазначений пакет за класом "Інструментальна діагностика", — пояснюють у МОЗ.

Як безкоштовно зробити КТ та МРТ
Повідомлення НСЗУ. Фото: скриншот

Як знайти заклад, де роблять КТ або МРТ

Знайти медичний заклад, де роблять комп'ютерну та магнітно-резонансну томографію, можна, зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Крім того, можна скористатись електронною картою місць надання послуг за програмою медичних гарантій.

Щоб самостійно знайти медзаклад, де проводять КТ або МРТ, потрібно:

  • на сайті НСЗУ в розділі "Е-дані" / "Аналітичні панелі (Дашборди)" перейти до Електронної карти місць надання послуг за програмою медичних гарантій;
  • обрати зліва від карти вкладку "Код послуги направлення";
  • у полі "Назва послуги" потрібно ввести вводити код з направлення, якщо немає коду — ввести повну назву (наприклад, комп’ютерна томографія грудної клітки);
  • під полем введення з’явиться перелік послуг — потрібно обрати потрібну;
  • на карті поруч та в таблиці знизу з’являться заклади, в яких роблять потрібне обстеження;
  • необхідно зателефонувати до медичного закладу та записатись для отримання послуги.

Нагадаємо, українці можуть безплатно лікувати безпліддя. Витрати покриває Національна служба здоров'я України.

З 1 березня 2025 року у декого з українців стануть неактивними декларації із сімейними лікарями. Йдеться про тих пацієнтів, які не пройдуть верифікацію.

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