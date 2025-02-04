Сервіс Дія отримає нові функції сервісів медицини

Інтерфейс сервісу Дія. Ілюстративне фото: Дія

Медичний документообіг стане ще простішим завдяки нововведенням в застосунку Дія. Тепер українцям всі направлення до лікарів або рецепти будуть надходити відразу у смартфон.

Про це у своєму Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Повідомлення від Михайла Федорова. Фото: Скриншот

За його даними, нововведення будуть доступними завдяки затвердженій постанові Уряду. Серед отриманих документів українцям стануть доступні електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення.

Також в застосунку невдовзі запустять пуш-повідомлення. Наприклад: номери рецепта та код погашення, код направлення до лікарів, запити на доступ до даних, згоду на обробку персональних даних, затвердження плану лікування тощо.

Коли саме будуть доступні нові послуги Федоров не повідомив, але пообіцяв відразу проінформувати українців.

Нагадаємо, 20 грудня на українські державні реєстри було здійснено хакерську атаку. Внаслідок цього не працювала низка сервісів.

Вже 30 грудня Мін'юст відновив роботу трьох нотаріальних реєстрів після масштабної кібератаки, здійсненої Росією.