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Врачи и рецепты в смартфоне — как вскоре изменится Дія

4 февраля 2025 01:05
Андрей Плахонин - Редактор
Сервис Дія получит новые функции сервисов медицины
Интерфейс сервиса Дія. Иллюстративное фото: Дія
Андрей Плахонин - Редактор

Медицинский документооборот станет еще проще благодаря нововведениям в приложении Дія. Теперь украинцам все направления к врачам или рецепты будут поступать сразу в смартфон.

Об этом в своем Telegram сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Сообщение от Михаила Федорова. Фото: Скриншот

По его данным, нововведения будут доступны благодаря утвержденному постановлению Правительства. Среди полученных документов украинцам станут доступны электронные направления к врачу, рецепты на лекарства и другие медицинские сообщения.

Также в приложении вскоре запустят пуш-сообщения. Например: номера рецепта и код погашения, код направления к врачам, запросы на доступ к данным, согласие на обработку персональных данных, утверждение плана лечения и тому подобное.

Когда именно будут доступны новые услуги Федоров не сообщил, но пообещал сразу проинформировать украинцев.

Напомним, 20 декабря на украинские государственные реестры была осуществлена хакерская атака. Вследствие этого не работал ряд сервисов.

Уже 30 декабря Минюст возобновил работу трех нотариальных реестров после масштабной кибератаки, осуществленной Россией.

Михаил Федоров Дия медики медицина врачи рецепты

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