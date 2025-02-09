Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Медцентр arrow У деяких українців анулюють декларації з лікарями — деталі arrow

У деяких українців анулюють декларації з лікарями — деталі

9 лютого 2025 17:48
Андрій Плахонін - Редактор
Верифікація декларації з лікарем — що буде, якщо не оновити дані
Пацієнт розмовляє з лікарем. Фото: Pexels
Андрій Плахонін - Редактор

З 1 березня 2025 року деякі декларації з сімейними лікарями стануть неактивними. Йдеться про тих пацієнтів, які не пройдуть верифікацію.

Про це повідомила завідувачка відділення сімейної медицини КНП "Сімейна поліклініка" Ольга Мороз "Суспільному".

Читайте також:

Що буде, якщо не верифікувати декларацію

В Україні триває обов'язкова верифікація медичних декларацій. Лікарі мають уточнити дані своїх пацієнтів.

"Ми повинні верифікувати дані в електронній системі здоров'я своїх пацієнтів, тобто провести звірку з даними в держреєстрах — це ДРАЦС та податкова служба", — розповіла Ольга Мороз.

За словами лікарки, якщо виникають розбіжності, такі декларації необхідно верифікувати. Якщо цього не зробити до 1 березня 2025 року, декларація з сімейним лікарем стане неактивною.

"Неверифікована декларація може ускладнити доступ пацієнта до медичних послуг", — розповіла лікарка.

Крім того, якщо пацієнт протягом трьох років не звертався до свого сімейного лікаря, декларація також стане неактивною. Для верифікації не обов'язково звертатись до лікаря особисто, зробити це можна у телефонному режимі.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" з'являться нові послуги, пов'язані з медициною. Українцям направлення до лікарів або рецепти будуть надходити відразу у смартфон.

З 1 січня 2025 року в Україні почали працювати нові правила надання медичних послуг. Деякі послуги для пацієнтів стали платними або ж частково платними.

декларація лікарні медицина медична допомога сімейний лікар

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:15 Потужні вибухи пролунали у Києві — що відомо

22:03 П'яний військовий без "водійських" спричинив ДТП на Одещині

21:55 Мюнхенська безпекова конференція — як пройде та хто долучиться

21:12 Стало відомо, з ким зрадила дружина акторові-воїну Девізорову

20:56 Графіки світла на завтра в Одесі — кого торкнуться відключення

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:40 В Україну повертаються відключення світла — кого це стосується

20:22 Країни Балтії стали енергонезалежними, — звернення Зеленського

20:08 Квартири в Києві — скільки доведеться платити за оренду

20:08 Будинок під ключ — що це та чи варто вкладати гроші українцям

20:05 У Трампа сказали, хто має забезпечити гарантії безпеки по Україні

22:15 Потужні вибухи пролунали у Києві — що відомо

22:03 П'яний військовий без "водійських" спричинив ДТП на Одещині

21:55 Мюнхенська безпекова конференція — як пройде та хто долучиться

21:12 Стало відомо, з ким зрадила дружина акторові-воїну Девізорову

20:56 Графіки світла на завтра в Одесі — кого торкнуться відключення

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:40 В Україну повертаються відключення світла — кого це стосується

20:22 Країни Балтії стали енергонезалежними, — звернення Зеленського

20:08 Квартири в Києві — скільки доведеться платити за оренду

20:08 Будинок під ключ — що це та чи варто вкладати гроші українцям

20:05 У Трампа сказали, хто має забезпечити гарантії безпеки по Україні

14:15 Де дешевше — порівняння цін на квитки Укрзалізниці та країн ЄС

06:40 Оновлені тарифи на латунь — скільки дають за 1 кг брухту у лютому

8 лютого 2025

14:20 Війна за ресурси — де найдорожчі корисні копалини України

06:40 Ціни кольорових металів у лютому — як оновилась вартість алюмінію

7 лютого 2025

06:52 Зумер два метри зростом — чим живе молодший син Трампа

06:42 Податки в Європі — де вигідніше жити і вести бізнес

06:40 Нові ціни на мідь — вартість кольорових металів у лютому

06:30 Ціни на пшеницю знову ростуть — нова вартість зерна у лютому

06:03 Комунальні послуги у Франції — скільки коштує європейська зима

6 лютого 2025

06:40 Ціни на чормет у лютому — нові тарифи на брухт в Україні

Text

23:01 Деяких військових під час виборів доведеться відпустити, — Маляр

Text

02:12 Житло для ветеранів ЗСУ — скільки з них отримають у 2025 році

7 лютого 2025
Text

21:00 Що приховує Червоний Хрест про полонених — випуск "Наша справа"

Text

19:23 Воскобойник назвав кількість українських дітей за кордоном

Text

17:50 Зеленський раптово звільнив Мойсюка — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Юрист пояснив, чи можлива мобілізація після воєнного стану

Text

13:02 Київ поговорив з Вашингтоном про переговори — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:35 Юрист пояснив, чи варто говорити про злочини РФ на перемовинах

Text

08:00 Новий мирний план США для України — ефір Ранок.LIVE

Text

05:45 Що приховує Червоний Хрест — розслідування "Наша справа"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:02 На екрані смартфона з'явилася літера "E" — що це та як діяти

06:03 Найсмачніша каша в світі — мало хто знає цей рецепт

29 січня 2025

11:18 Що буде, якщо вставити флешку в зарядний пристрій для смартфона

2 лютого 2025

06:35 Чому українці можуть втратити єдине житло у 2025 році — 4 причини

14:30 Тисяча Зеленського — кого з українців змусять повернути виплату

29 січня 2025

12:27 Новий салат з пекінською капустою — корисне поєднання продуктів

27 січня 2025

21:22 Ляшко вперше за три роки з'явився на публіці і дорікнув українцям

1 лютого 2025

12:11 Улюблений "дівчачий" салат — спробуйте приготувати, дуже смачно

30 січня 2025

06:02 Шахрайські дзвінки — не відповідайте на номери з цими цифрами

27 січня 2025

18:20 Безплатний проїзд для українок 60+ — де діють пільги у 2025 році