Верифікація декларації з лікарем — що буде, якщо не оновити дані

У деяких українців анулюють декларації з лікарями — деталі
З 1 березня 2025 року деякі декларації з сімейними лікарями стануть неактивними. Йдеться про тих пацієнтів, які не пройдуть верифікацію.
Про це повідомила завідувачка відділення сімейної медицини КНП "Сімейна поліклініка" Ольга Мороз "Суспільному".
Що буде, якщо не верифікувати декларацію
В Україні триває обов'язкова верифікація медичних декларацій. Лікарі мають уточнити дані своїх пацієнтів.
"Ми повинні верифікувати дані в електронній системі здоров'я своїх пацієнтів, тобто провести звірку з даними в держреєстрах — це ДРАЦС та податкова служба", — розповіла Ольга Мороз.
За словами лікарки, якщо виникають розбіжності, такі декларації необхідно верифікувати. Якщо цього не зробити до 1 березня 2025 року, декларація з сімейним лікарем стане неактивною.
"Неверифікована декларація може ускладнити доступ пацієнта до медичних послуг", — розповіла лікарка.
Крім того, якщо пацієнт протягом трьох років не звертався до свого сімейного лікаря, декларація також стане неактивною. Для верифікації не обов'язково звертатись до лікаря особисто, зробити це можна у телефонному режимі.
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З 1 січня 2025 року в Україні почали працювати нові правила надання медичних послуг. Деякі послуги для пацієнтів стали платними або ж частково платними.
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