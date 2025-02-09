Верифікація декларації з лікарем — що буде, якщо не оновити дані

Пацієнт розмовляє з лікарем. Фото: Pexels

З 1 березня 2025 року деякі декларації з сімейними лікарями стануть неактивними. Йдеться про тих пацієнтів, які не пройдуть верифікацію.

Про це повідомила завідувачка відділення сімейної медицини КНП "Сімейна поліклініка" Ольга Мороз "Суспільному".

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Що буде, якщо не верифікувати декларацію

В Україні триває обов'язкова верифікація медичних декларацій. Лікарі мають уточнити дані своїх пацієнтів.

"Ми повинні верифікувати дані в електронній системі здоров'я своїх пацієнтів, тобто провести звірку з даними в держреєстрах — це ДРАЦС та податкова служба", — розповіла Ольга Мороз.

За словами лікарки, якщо виникають розбіжності, такі декларації необхідно верифікувати. Якщо цього не зробити до 1 березня 2025 року, декларація з сімейним лікарем стане неактивною.

"Неверифікована декларація може ускладнити доступ пацієнта до медичних послуг", — розповіла лікарка.

Крім того, якщо пацієнт протягом трьох років не звертався до свого сімейного лікаря, декларація також стане неактивною. Для верифікації не обов'язково звертатись до лікаря особисто, зробити це можна у телефонному режимі.

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З 1 січня 2025 року в Україні почали працювати нові правила надання медичних послуг. Деякі послуги для пацієнтів стали платними або ж частково платними.