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Чи існує вакцина від метапневмовірусу — пояснення науковиці

8 лютого 2025 20:05
Андрій Плахонін - Редактор
Стала відома назва вакцини проти метапневмовірусу — науковиця розкрила подробиці
Вакцинація у лікарні. Ілюстративне фото: КМДА
Андрій Плахонін - Редактор

Світові науковці наразі працюють над створенням вакцини проти метапневмовірусу. Вже навіть є назва — "Метавак".

Про це розповіла доцентка кафедри інфекційних хвороб, кандидатка медичних наук Олександра Попович в ефірі телеканалу "Віта.ТБ".

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За словами Попович, нова вакцина отримала назву "Метавак". Вона є живою, атенуйованою (ослабленою) та мукозальною, тобто наноситься на слизові оболонки. Завдяки цьому вона забезпечує потужнішу імунну відповідь порівняно з інактивованими вакцинами.

"Жива вакцина завжди є кращою з точки зору імуногенності, адже вона імітує природний перебіг захворювання. Вона вже створена, однак клінічні випробування на людях ще попереду", — зазначила доцент.

Науковиця додала, що наразі невідомо, чи буде ця вакцина затребуваною, і лише час покаже її ефективність. Водночас вона наголосила, що жодна вакцина не забезпечує 100% захисту від інфекцій, але значно знижує ризики важкого перебігу хвороби.

Нагадаємо, в Україні не зафіксовано смертельних випадків через метапневмовірус. При цьому українцям варто бути обережними. Лікарі зазначають, що є певна категорія осіб, що перебувають у групі ризику.

вакцинація вакцини хвороба вірус захворювання метапневмовірус

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