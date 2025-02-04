Зараження метапневмовірусом — коли звертатися до лікаря

Жінка в масці. Фото ілюстративне: Pexels

У світі зростає кількість хворих на метапневмовірус (HMPV). Однак Всесвітня організація охорони здоров’я не визнала спалах. При погіршенні самопочуття варто одразу звертатися до лікаря для раннього виявлення можливих ускладнень.

Про це повідомляє Urosvit.

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Група ризику

Лікарі зазначають, що є певна категорія осіб, що перебувають в групі ризику:

маленькі діти;

літні люди;

люди з хронічними хворобами;

особи з ослабленим імунітетом.

Діагностика захворювання

Оскільки симптоми метапневмовірусу подібні до інших респіраторних інфекцій, для точної діагностики необхідне лабораторне підтвердження. Найкращим вважають ПЛР-тести.

Менш точним є імунофлуоресцентний аналіз, який застосовується для виявлення вірусних антигенів у респіраторних зразках.

Аналіз крові на антитіла до HMPV корисний для ретроспективної діагностики. Однак в гострій фазі не завжди достатньо інформації.

Для виявлення ускладнень найбільш точними методами є УЗД легень та пульсоксиметрія.

Коли необхідно звернутися до лікаря для діагностики

якщо симптоми не зникають понад десять днів або посилюються;

при стійкій високій температурі, яка не знижується.

у разі вираженої задишки, хрипів або появи синюшності шкіри.

Нагадаємо, у Центрі громадського здоров’я України заявили, що ситуація з метапневмовірусом є звичайною та повністю контрольованою.

Також захворювання поширюється в Україні протягом кожного епідеміологічного сезону.