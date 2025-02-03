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У МОЗ пояснили, чим метапневмовірус відрізняється від грипу

3 лютого 2025 08:59
Андрій Плахонін - Редактор
Метапневмовірус в Україні — чим відрізняється від грипу і яка небезпека
Медична сестра. Ілюстративне фото: УНІАН
Андрій Плахонін - Редактор

Ситуація з метапневмовірусом (HMPV) є рутинною та повністю контрольованою. Вірус циркулює в Україні протягом кожного епідсезону.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я України (ЦГЗУ) в Facebook.

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Чим метапневмовірус відрізняється від грипу

У МОЗ зазначають, що метапневмовірус викликає симптоми, схожі на застуду або легкий грип, такі як нежить, кашель та температура.

Симптоми цього вірусу часто проходять без ускладнень, на відміну від грипу. Для захисту від метапневмовірусу фахівці радять дотримуватись базових правил гігієни:

  • регулярно мити руки з милом
  • уникати контактів із хворими
  • дотримуватись етикету кашлю та періодично провітрювати приміщення. 

Раніше фахівчиня лабораторного центру Олена Кузьменко дала прогноз, коли метапневмовірус в Україні піде на спад.

Також ми писали, що у Львові фіксують збільшення кількості пацієнтів із пневмоніями, спричиненими метапневмовірусом (HMPV).

МОЗ медики Україна вірус захворювання метапневмовірус

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