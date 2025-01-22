Метапневмовірус у Львові — пневмонія часто є у молодих людей

Лікарі швидкої медичної допомоги. Фото ілюстративне: УНІАН

Міські лікарні Львова повідомляють про збільшення кількості пацієнтів із пневмоніями, спричиненими метапневмовірусом (HMPV). Найбільше хворіють молоді люди віком 18-25 років без хронічних захворювань.

Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.

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Завідувачка Пульмонологічного відділення Другого медичного об’єднання Львова Юлія Кулітка зазначали, що хвороба починається з високої гарячки (понад 39°C), яка важко збивається або взагалі не піддається медикаментозному лікуванню.

Пацієнти скаржаться на сильну слабкість і відсутність покращення після домашнього лікування. У таких випадках необхідна госпіталізація, де лікування проводиться антибіотиками, а іноді — гормональними препаратами.

Також лікарка додала, що пневмонія від метапневмовіруса відрізняється від класичної пневмонії. Наприклад, хрипи у легенях можуть з’явитися лише на сьому добу, коли запалення вже значно розвинулось в організмі, тому зволікати із зверненням до лікаря не варто, це небезпечно.

"Але є симптоми, які мають насторожити людей і мотивувати звернутися до лікаря. Висока гарячка, яка не знімається: якщо після прийому ліків на 3-4 день вам не краще, виражена загальна слабкість – це ті ознаки, які потребують медичної допомоги. Якщо понад 3-4 дні тримається температура, самостійно вона не збивається (понад 39 градусів), варто прийти до лікаря і зробити рентген легень. Зазвичай, температура при цій хворобі є висока, понад 39 градусів, її немає у рідкісних випадках, (люди з онкологією, які отримували хіміотерапію)", — розповіла Юлія Кулітка.

Чому хворіє молодь

Лікарі припускають, що старше покоління вже могло контактувати з метапневмовірусом раніше і мають імунітет. Тому частіше хворіють молоді люди, які ведуть активний соціальний спосіб життя. Старші пацієнти, які все ж хворіють, зазвичай мають супутні захворювання, що ускладнюють перебіг хвороби.

Медики застерігають львів'ян уважно стежити за своїм здоров'ям. Рентген або КТ дозволяють виявити пневмонію, навіть якщо сатурація залишається нормальною. Лікарі попереджають, що самолікування може погіршити стан і рекомендують не зволікати з візитом до медичного закладу.

"Жодним чином ми не говоримо про епідемію, однак маємо питання на контролі", - сказала керівниця управління охорони здоров’я Львівської міської ради Марта Матюшко.

Нагадаємо, у Чернігівській області зафіксували стрімке поширення метапневмовіруса.

Також китайські лікарі висловили припущення, чому метапневмовірус так швидко поширився серед людей.