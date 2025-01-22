Метапневмовирус во Львове — пневмония часто есть у молодых людей

Врачи скорой медицинской помощи. Фото иллюстративное: УНИАН

Городские больницы Львова сообщают об увеличении количества пациентов с пневмониями, вызванными метапневмовирусом (HMPV). Больше всего болеют молодые люди в возрасте 18-25 лет без хронических заболеваний.

Об этом информирует пресс-служба Львовского городского совета.

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Какие симптомы возникают при заболевании

Заведующая Пульмонологического отделения Второго медицинского объединения Львова Юлия Кулитка отметила, что болезнь начинается с высокой лихорадки (более 39°C), которая трудно сбивается или вообще не поддается медикаментозному лечению.

Пациенты жалуются на сильную слабость и отсутствие улучшения после домашнего лечения. В таких случаях необходима госпитализация, где лечение проводится антибиотиками, а иногда — гормональными препаратами.

Также врач добавила, что пневмония от метапневмовируса отличается от классической пневмонии. Например, хрипы в легких могут появиться только на седьмые сутки, когда воспаление уже значительно развилось в организме, поэтому медлить с обращением к врачу не стоит, это опасно.

"Но есть симптомы, которые должны насторожить людей и мотивировать обратиться к врачу. Высокая лихорадка, которая не снимается: если после приема лекарств на 3-4 день вам не лучше, выраженная общая слабость - это те признаки, которые требуют медицинской помощи. Если более 3-4 дней держится температура, самостоятельно она не сбивается (более 39 градусов), стоит прийти к врачу и сделать рентген легких. Обычно, температура при этой болезни является высокая, более 39 градусов, ее нет в редких случаях, (люди с онкологией, которые получали химиотерапию)", — рассказала Юлия Кулитка.

Почему болеет молодежь

Врачи предполагают, что старшее поколение уже могло контактировать с метапневмовирусом ранее и имеют иммунитет. Поэтому чаще болеют молодые люди, которые ведут активный социальный образ жизни. Старшие пациенты, которые все же болеют, обычно имеют сопутствующие заболевания, осложняющие течение болезни.

Медики предостерегают львовян внимательно следить за своим здоровьем'ям. Рентген или КТ позволяют выявить пневмонию, даже если сатурация остается нормальной. Врачи предупреждают, что самолечение может ухудшить состояние и рекомендуют не медлить с визитом в медицинское учреждение.

"Никоим образом мы не говорим об эпидемии, однако имеем вопрос на контроле", — сказала руководитель управления здравоохранения Львовского городского совета Марта Матюшко.

Напомним, в Черниговской области зафиксировали стремительное распространение метапневмовируса.

Также китайские врачи высказали предположение, почему метапневмовирус так быстро распространился среди людей.