Метапневмовірус — з чим пов'язане зростання захворюваності

Лікар проводить дослідження. Ілюстративне фото: pexels

В Україні вже зафіксували перші випадки метапневмовірусу з Китаю. Наразі причин для паніки немає, але лікарі рекомендують всім дорослим та дітям від шести місяців щорічно робити щеплення проти грипу.

Про це повідомляє центральне телебачення Китаю CCTV.

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Експерти відзначили, попри інформацію, що випадки захворювання на метапневмовірусну інфекцію людини (hMPV) все збільшуються, цей вірус вже давно циркулює серед людей. А в тому, що виявлення таких випадків в останні роки збільшилось, значну роль відіграє прогрес у методах діагностики, а не агресивність вірусу чи поява нового небезпечного штаму.

Водночас фахівці повідомили, що в 2024 році захворюваність на респіраторні інфекції та медичне навантаження не перевищують рівень попереднього року. За їхніми даними, наразі домінуючим штамом грипу в Китаї є підтип H1N1, проти якого є ефективні вакцини. Водночас такі віруси можна лікувати противірусними препаратами.

Для того, аби менше хворіти, всім дорослим та дітям від шести місяців радять кожного року робити щеплення проти грипу. Однак перед цим потрібно упевнитись, що для цього немає медичних протипоказань.

Нагадаємо, в Україні вже зафіксували 14 випадків зараження метапневмовірусом. Цей вірус схожий на пташиний грип та є досить небезпечним.

Крім того, нещодавно в МОЗ відповіли, чи варто робити тест на метапневмовірус.