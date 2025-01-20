Метапневмовирус — с чем связан рост заболеваемости

Врач проводит исследование. Иллюстративное фото: pexels

В Украине уже зафиксировали первые случаи метапневмовируса из Китая. Сейчас причин для паники нет, но врачи рекомендуют всем взрослым и детям от шести месяцев ежегодно делать прививки против гриппа.

Об этом сообщает центральное телевидение Китая CCTV.

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Эксперты отметили, несмотря на информацию, что случаи заболевания метапневмовирусной инфекцией человека (hMPV) все увеличиваются, этот вирус уже давно циркулирует среди людей. А в том, что выявление таких случаев в последние годы увеличилось, значительную роль играет прогресс в методах диагностики, а не агрессивность вируса или появление нового опасного штамма.

В то же время специалисты сообщили, что в 2024 году заболеваемость респираторными инфекциями и медицинская нагрузка не превышают уровень предыдущего года. По их данным, сейчас доминирующим штаммом гриппа в Китае является подтип H1N1, против которого есть эффективные вакцины. В то же время такие вирусы можно лечить противовирусными препаратами.

Для того, чтобы меньше болеть, всем взрослым и детям от шести месяцев советуют ежегодно делать прививки против гриппа. Однако перед этим нужно убедиться, что для этого нет медицинских противопоказаний.

Напомним, в Украине уже зафиксировали 14 случаев заражения метапневмовирусом. Этот вирус похож на птичий грипп и является достаточно опасным.

Кроме того, недавно в Минздраве ответили, стоит ли делать тест на метапневмовирус.