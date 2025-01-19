Як розпізнати та лікувати метапневмовірус

Новий вірус із Китаю — які симптоми та як лікувати
В Україні вже зафіксували перші випадки метапневмовірусу з Китаю. Причин для паніки немає: ситуація контрольована. Проте важливо вміти розпізнавати захворювання та лікуватися.
Про це повідомила лікарка-терапевтка ЦПМСД "Ювілейний" Катерина Почтар.
Які симптоми метапневмовірусу
За словами лікарки, метапневмовірус виявили ще у 2001 році. В Україні він циркулює щорічно. Симптоми метапневмовірусу нагадують застуду.
"Можуть бути закладеність носа, нежить, біль у горлі, підвищення температури тіла, головний біль, загальна слабкість. Ми не робимо тест кожного пацієнту із ГРВІ тести на всі існуючі віруси, бо в цьому немає сенсу. Лікування однакове", — зазначає Катерина Поштар.
Як лікувати метапневмовірус
Аби зменшити інтоксикацію, температуру тіла, слабкість, ломоту в тілі та слабкість, а також полегшити кашель, варто пити по 3–4 літри води в день. За потреби (якщо температура тіла вище за 38,5 або є болі в м'язах, суглобах, головний біль, біль у горлі чи вусі) треба приймати парацетамол або ібупрофен. Крім того, важливо стежити за своїм станом: симптомами, температурою тіла, сатурацією кисню, пульсом і тиском.
Коли потрібно звертатися до лікаря
По медичну допомогу необхідно звернутися, якщо є:
- висипка;
- кашель із прожилками крові;
- блювання, пронос, болі в животі;
- головокружіння в лежачому або сидячому положенні;
- неможливість встати з ліжка;
- висока температура тіла, яка не збивається жарознижувальними засобами;
- частота дихання більше 25 або сатурація кисню менше 93;
- сухий кашель безперестанку;
- біль у вусі, виділення з вуха.
Нагадаємо, у Чернігівській області виявили метапневмовірус у семирічного хлопчика. Дитині спочатку діагностували бронхіт, однак результати аналізів підтвердили наявність вірусу.
Раніше голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій заявив, що через метапневмовірус у світі щороку помирають близько 16 тисяч людей. Водночас він наголосив, що причин для паніки немає. Від початку 2025 року в Україні зафіксували лише 14 випадків цього захворювання, тоді як у 2024 році за цей же період захворіли 25 людей.
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