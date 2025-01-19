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Новий вірус із Китаю — які симптоми та як лікувати

19 січня 2025 12:50
Андрій Плахонін - Редактор
Як розпізнати та лікувати метапневмовірус
Хворий чоловік. Фото ілюстративне: pexels.com
Андрій Плахонін - Редактор

В Україні вже зафіксували перші випадки метапневмовірусу з Китаю. Причин для паніки немає: ситуація контрольована. Проте важливо вміти розпізнавати захворювання та лікуватися.

Про це повідомила  лікарка-терапевтка ЦПМСД "Ювілейний" Катерина Почтар.

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Скриншот повідомлення Катерини Почтар

Які симптоми метапневмовірусу

За словами лікарки, метапневмовірус виявили ще у 2001 році. В Україні він циркулює щорічно. Симптоми метапневмовірусу нагадують застуду.

"Можуть бути закладеність носа, нежить, біль у горлі, підвищення температури тіла, головний біль, загальна слабкість. Ми не робимо тест кожного пацієнту із ГРВІ тести на всі існуючі віруси, бо в цьому немає сенсу. Лікування однакове", — зазначає Катерина Поштар.

Як лікувати метапневмовірус

Аби зменшити інтоксикацію, температуру тіла, слабкість, ломоту в тілі та слабкість, а також полегшити кашель, варто пити по 3–4 літри води в день. За потреби (якщо температура тіла вище за 38,5 або є болі в м'язах, суглобах, головний біль, біль у горлі чи вусі) треба приймати парацетамол або ібупрофен. Крім того, важливо стежити за своїм станом: симптомами, температурою тіла, сатурацією кисню, пульсом і тиском.

Коли потрібно звертатися до лікаря

По медичну допомогу необхідно звернутися, якщо є:

  • висипка;
  • кашель із прожилками крові;
  • блювання, пронос, болі в животі;
  • головокружіння в лежачому або сидячому положенні;
  • неможливість встати з ліжка;
  • висока температура тіла, яка не збивається жарознижувальними засобами;
  • частота дихання більше 25 або сатурація кисню менше 93;
  • сухий кашель безперестанку;
  • біль у вусі, виділення з вуха.

Нагадаємо, у Чернігівській області виявили метапневмовірус у семирічного хлопчика. Дитині спочатку діагностували бронхіт, однак результати аналізів підтвердили наявність вірусу.

Раніше голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій заявив, що через метапневмовірус у світі щороку помирають близько 16 тисяч людей. Водночас він наголосив, що причин для паніки немає. Від початку 2025 року в Україні зафіксували лише 14 випадків цього захворювання, тоді як у 2024 році за цей же період захворіли 25 людей.

хвороба симптоми лікування вірус захворювання епідемія

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