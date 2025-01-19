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Новый вирус из Китая — какие симптомы и как лечить

19 января 2025 12:50
Андрей Плахонин - Редактор
Как распознать и лечить метапневмовирус
Больной мужчина. Фото иллюстративное: pexels.com
Андрей Плахонин - Редактор

В Украине уже зафиксировали первые случаи метапневмовируса из Китая. Причин для паники нет: ситуация контролируемая. Однако важно уметь распознавать заболевание и лечиться.

Об этом сообщила врач-терапевт ЦПМСП "Юбилейный" Катерина Почтар.

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Скриншот сообщения Екатерины Почтар

Какие симптомы метапневмовируса

По словам врача, метапневмовирус обнаружили еще в 2001 году. В Украине он циркулирует ежегодно. Симптомы метапневмовируса напоминают простуду.

"Могут быть заложенность носа, насморк, боль в горле, повышение температуры тела, головная боль, общая слабость. Мы не делаем тест каждому пациенту с ОРВИ тесты на все существующие вирусы, потому что в этом нет смысла. Лечение одинаковое", — отмечает Екатерина Поштар.

Как лечить метапневмовирус

Чтобы уменьшить интоксикацию, температуру тела, слабость, ломоту в теле и слабость, а также облегчить кашель, следует пить по 3–4 литра воды в день. При необходимости (если температура тела выше 38,5 или есть боли в мышцах, суставах, головная боль, боль в горле или ухе) надо принимать парацетамол или ибупрофен. Кроме того, важно следить за своим состоянием: симптомами, температурой тела, сатурацией кислорода, пульсом и давлением.

Когда нужно обращаться к врачу

За медицинской помощью необходимо обратиться, если есть:

  • сыпь;
  • кашель с прожилками крови;
  • рвота, понос, боли в животе;
  • головокружение в лежачем или сидячем положении;
  • невозможность встать с кровати;
  • высокая температура тела, которая не сбивается жаропонижающими средствами;
  • частота дыхания более 25 или сатурация кислорода менее 93;
  • сухой кашель без остановки;
  • боль в ухе, выделения из уха;

Напомним, в Черниговской области обнаружили метапневмовирус у семилетнего мальчика. Ребенку сначала диагностировали бронхит, однако результаты анализов подтвердили наличие вируса.

Ранее глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий заявил, что из-за метапневмовируса в мире ежегодно умирают около 16 тысяч человек. В то же время он подчеркнул, что причин для паники нет. С начала 2025 года в Украине зафиксировали только 14 случаев этого заболевания, тогда как в 2024 году за этот же период заболели 25 человек.

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